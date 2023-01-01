Як змінилися суми виплат військовим з початку року





Про це повідомляє



За даними міністерства, загальна сума касових видатків за січень-березень 2023 року становить 636,3 млрд гривень. У березні видатки становили 225,2 млрд гривень.



У структурі видатків найбільше спрямовано - 276,4 млрд гривень (у березні - 87,4 млрд гривень) - на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 216 млрд гривень (у березні - 67,3 млрд гривень).



Таким чином, витрати на грошове утримання військовослужбовців в березні скоротилися в порівнянні з січнем, коли на ці цілі було витрачено 71,8 млрд гривень та лютим (76,9 млрд гривень).



За даними Мінфіну, за 2022 рік на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 721,9 млрд гривень (у грудні - 99 млрд гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень. Це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.За даними міністерства, загальна сума касових видатків за січень-березень 2023 року становить 636,3 млрд гривень. У березні видатки становили 225,2 млрд гривень.У структурі видатків найбільше спрямовано - 276,4 млрд гривень (у березні - 87,4 млрд гривень) - на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 216 млрд гривень (у березні - 67,3 млрд гривень).Таким чином, витрати на грошове утримання військовослужбовців в березні скоротилися в порівнянні з січнем, коли на ці цілі було витрачено 71,8 млрд гривень та лютим (76,9 млрд гривень).За даними Мінфіну, за 2022 рік на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 721,9 млрд гривень (у грудні - 99 млрд гривень).

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