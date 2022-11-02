До Луцька 19 квітня привезуть тіла загиблих Героїв
Сьогодні, 22:45
У середу, 19 квітня, близько 4:00 на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні проти Росії.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Траурний кортеж проведуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Траурний кортеж проведуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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