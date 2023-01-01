На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО

Анатолія Новака з села Звірів, Юрія Веремчука із Мар'янівки, Артура Трофімюка із села Сокиричі.



Про це повідомили у громадах.



Бойовий медик механізованого батальйону Новак Анатолій Васильович 1997 року народження загинув 15 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.



Трагедія сталася поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.



Поблизу населеного пункту Лиман Перший Харківської області 16 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання загинув захисник із Мар’янівки Рудниківського старостинського округу 29-річний Веремчук Юрій Олегович.



Старший сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ України Артур Трофімюк загинув 16 квітня 2023 року героїчною смертю, будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героїв! Вічна пам'ять!



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