На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО

На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО
Війна із російським окупантом забрала життя трьої воїнів з Волині: Анатолія Новака з села Звірів, Юрія Веремчука із Мар'янівки, Артура Трофімюка із села Сокиричі.

Про це повідомили у громадах.

Бойовий медик механізованого батальйону Новак Анатолій Васильович 1997 року народження загинув 15 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

Трагедія сталася поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО

Поблизу населеного пункту Лиман Перший Харківської області 16 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання загинув захисник із Мар’янівки Рудниківського старостинського округу 29-річний Веремчук Юрій Олегович.
На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО

Старший сержант 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ України Артур Трофімюк загинув 16 квітня 2023 року героїчною смертю, будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу.
На війні із Росією загинуло ще троє Героїв з Волині. ФОТО


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героїв! Вічна пам'ять!

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Теги: Герої, Волинь, загинули
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