Про вівчарку, яка ходить у наряди, і «Здорову прогулянку». Добрі новини від ВолиньPost за 18 квітня

Нарешті у Луцьку – справжня весна. Дякуємо кожному та кожній, хто її виборює! Завдяки вам, власне, ми і маємо добрі новини. Сьогодні, 18 квітня, ми писали про таке:Українські військові протягом 17 квітня знищили 470 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила 183 130 своїх солдатів.Також російські війська втрачають на війні проти України техніку:— танки — 3661 (+1 за вчора);— бойові броньовані машини — 7098 (+11);— артилерійські системи — 2810 (+6);— реактивні системи залпового вогню — 538;— засоби протиповітряної оборони — 285;— літаки — 308;— гелікоптери — 293;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);— крилаті ракети — 911;— кораблі/катери — 18;— автомобільну техніку та автоцистерни — 5676 (+4);— спеціальну техніку — 330 (+2).Німецька вівчарказ місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.Разом зі своїм господаремна псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу! У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.Донецький національний технічний університет, що минулого року релокували до Луцька, розпочинає на Волині вже другу вступну кампанію.У ДонНТУ – цікаві та нетипові для технічного вишу спеціальності. Навчання відбувається онлайн, утім приймальна комісія, яка відповість на всі питання абітурієнтів, у Луцьку!А ще студенти ДонНТУ днями влаштували у центрі Луцька благодійний ярмарок, аби виручені кошти передати захисникам та захисницям, які нині воюють на Авдіївському напрямку.Більше інформації про університет та особливості цьогорічної вступної кампанії – за посиланням:Головнокомандувач Збройних сил Українинагородив військовослужбовця з Луцькапочесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».Дякуємо і пишаємось!У суботу, 22 квітня, мешканців Луцька запрошують долучитись до «Здорової прогулянки» у парку імені Лесі Українки (центральний вхід), під час якої всі охочі разом з інструктором зможуть навчитися скандинавській ходьбі й перевірити свій стан здоров’я.У парку працюватиме медична зона, де учасники зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, проконсультуватися з сімейним лікарем, визначити свій індекс маси тіла. Також буде можливість зробити швидкий тест на ВІЛ і гепатит С та вакцинуватися від COVID-19.То на роботу, то додому, то з дому на роботу... І так по колу. Це радше схоже на існування, ніж на повноцінне життя. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка радить не боятися урізноманітнити власне буття і запрошує на концерти та вистави, дитячі казки та інші події у культурному закладі міста.Від завтра, 19 квітня, в місті Луцьку протягом місяця в тестовому режимі буде працювати сервіс прокату електросамокатів оператора JET.– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.