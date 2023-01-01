Про вівчарку, яка ходить у наряди, і «Здорову прогулянку». Добрі новини від ВолиньPost за 18 квітня
18 квітень, 23:23
Нарешті у Луцьку – справжня весна. Дякуємо кожному та кожній, хто її виборює! Завдяки вам, власне, ми і маємо добрі новини. Сьогодні, 18 квітня, ми писали про таке:
Повідомили про втрати росії у живій силі та техніці за добу
Українські військові протягом 17 квітня знищили 470 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила 183 130 своїх солдатів.
Також російські війська втрачають на війні проти України техніку:
— танки — 3661 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7098 (+11);
— артилерійські системи — 2810 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 538;
— засоби протиповітряної оборони — 285;
— літаки — 308;
— гелікоптери — 293;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);
— крилаті ракети — 911;
— кораблі/катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 5676 (+4);
— спеціальну техніку — 330 (+2).
У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО
Німецька вівчарка Пуля з місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.
Разом зі своїм господарем Андрієм на псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу! У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Донецький виш, релокований до Луцька, запрошує на навчання
Донецький національний технічний університет, що минулого року релокували до Луцька, розпочинає на Волині вже другу вступну кампанію.
У ДонНТУ – цікаві та нетипові для технічного вишу спеціальності. Навчання відбувається онлайн, утім приймальна комісія, яка відповість на всі питання абітурієнтів, у Луцьку!
А ще студенти ДонНТУ днями влаштували у центрі Луцька благодійний ярмарок, аби виручені кошти передати захисникам та захисницям, які нині воюють на Авдіївському напрямку.
Більше інформації про університет та особливості цьогорічної вступної кампанії – за посиланням: http://surl.li/glnhd.
Військовий з Луцька отримав «Золотий Хрест» від Залужного. ФОТО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця з Луцька Юрія Надашкевича почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».
Дякуємо і пишаємось!
Здорова прогулянка: у Луцьку можна безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі та перевірити здоров’я
У суботу, 22 квітня, мешканців Луцька запрошують долучитись до «Здорової прогулянки» у парку імені Лесі Українки (центральний вхід), під час якої всі охочі разом з інструктором зможуть навчитися скандинавській ходьбі й перевірити свій стан здоров’я.
У парку працюватиме медична зона, де учасники зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, проконсультуватися з сімейним лікарем, визначити свій індекс маси тіла. Також буде можливість зробити швидкий тест на ВІЛ і гепатит С та вакцинуватися від COVID-19.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня
То на роботу, то додому, то з дому на роботу... І так по колу. Це радше схоже на існування, ніж на повноцінне життя. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка радить не боятися урізноманітнити власне буття і запрошує на концерти та вистави, дитячі казки та інші події у культурному закладі міста.
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Від завтра у Луцьку тестуватимуть новий сервіс прокату електросамокатів. ЛОКАЦІЇ
Від завтра, 19 квітня, в місті Луцьку протягом місяця в тестовому режимі буде працювати сервіс прокату електросамокатів оператора JET.
Відомо, що старт електросамокатів буде здійснюватися з таких локацій:
– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;
– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;
– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;
– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;
– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;
– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;
– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;
– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;
– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;
– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.
– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.
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Повідомили про втрати росії у живій силі та техніці за добу
Українські військові протягом 17 квітня знищили 470 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила 183 130 своїх солдатів.
Також російські війська втрачають на війні проти України техніку:
— танки — 3661 (+1 за вчора);
— бойові броньовані машини — 7098 (+11);
— артилерійські системи — 2810 (+6);
— реактивні системи залпового вогню — 538;
— засоби протиповітряної оборони — 285;
— літаки — 308;
— гелікоптери — 293;
— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6);
— крилаті ракети — 911;
— кораблі/катери — 18;
— автомобільну техніку та автоцистерни — 5676 (+4);
— спеціальну техніку — 330 (+2).
У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО
Німецька вівчарка Пуля з місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.
Разом зі своїм господарем Андрієм на псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу! У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Донецький виш, релокований до Луцька, запрошує на навчання
Донецький національний технічний університет, що минулого року релокували до Луцька, розпочинає на Волині вже другу вступну кампанію.
У ДонНТУ – цікаві та нетипові для технічного вишу спеціальності. Навчання відбувається онлайн, утім приймальна комісія, яка відповість на всі питання абітурієнтів, у Луцьку!
А ще студенти ДонНТУ днями влаштували у центрі Луцька благодійний ярмарок, аби виручені кошти передати захисникам та захисницям, які нині воюють на Авдіївському напрямку.
Більше інформації про університет та особливості цьогорічної вступної кампанії – за посиланням: http://surl.li/glnhd.
Військовий з Луцька отримав «Золотий Хрест» від Залужного. ФОТО
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив військовослужбовця з Луцька Юрія Надашкевича почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».
Дякуємо і пишаємось!
Здорова прогулянка: у Луцьку можна безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі та перевірити здоров’я
У суботу, 22 квітня, мешканців Луцька запрошують долучитись до «Здорової прогулянки» у парку імені Лесі Українки (центральний вхід), під час якої всі охочі разом з інструктором зможуть навчитися скандинавській ходьбі й перевірити свій стан здоров’я.
У парку працюватиме медична зона, де учасники зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, проконсультуватися з сімейним лікарем, визначити свій індекс маси тіла. Також буде можливість зробити швидкий тест на ВІЛ і гепатит С та вакцинуватися від COVID-19.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 20–22 квітня
То на роботу, то додому, то з дому на роботу... І так по колу. Це радше схоже на існування, ніж на повноцінне життя. Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка радить не боятися урізноманітнити власне буття і запрошує на концерти та вистави, дитячі казки та інші події у культурному закладі міста.
Аби переглянути анонс, натисніть на заголовок
Від завтра у Луцьку тестуватимуть новий сервіс прокату електросамокатів. ЛОКАЦІЇ
Від завтра, 19 квітня, в місті Луцьку протягом місяця в тестовому режимі буде працювати сервіс прокату електросамокатів оператора JET.
Відомо, що старт електросамокатів буде здійснюватися з таких локацій:
– поблизу магазину «Wine Time» на вулиці Лесі Українки;
– поблизу скульптури «Сонячний годинник» на Театральному майдані;
– поблизу ТРЦ «Промінь» на проспекті Президента Грушевського, 2;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на Київському майдані, 11;
– поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці Рівненська, 89;
– поблизу Замку Любарта на вулиці Кафедральна, 1 А;
– поблизу головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки на проспекті Волі, 13;
– поблизу Залізничного вокзалу на Привокзальній площі;
– поблизу супермаркету «АТБ-маркет» на кільці неподалік Північного ринку;
– поблизу колишнього нічного клубу «ХХІ століття» на проспекті Молоді, 2;
– поблизу магазину «Троянда» на проспекті Соборності, 14 А;
– поблизу історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки на вулиці Шопена, 24.
– поблизу ТРЦ «ПортСіty» на проспекті Соборності, 43.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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