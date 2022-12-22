Електронну чергу вантажівок у пункті пропуску «Ягодин» тимчасово призупинили





Про це Діана Філюк.



Зі слів Діани Філюк, авто зареєстровані в черзі є, їх приблизно 800, але система стоїть на паузі з 16 квітня.



«Ветеринарна черга не рухається взагалі. Система стоїть на паузі. Час водіїв не біжить ні вперед, ні назад. Польська сторона не бере ці авто. Коли знімуть ці обмеження, тоді всі водії, які зареєстровані в черзі, будуть рухатись згідно з нею», – говорить Діана Філюк.



Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, станом на 18 квітня фізичних черг на митниці з водіїв вантажівок немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Електронна черга реєстрації вантажівок для перетину українсько-польського кордону у пункті пропуску «Ягодин» на Волині тимчасово призупинена.Про це Суспільному розповіла старша інспекторка «Укртрансбезпеки»Зі слів Діани Філюк, авто зареєстровані в черзі є, їх приблизно 800, але система стоїть на паузі з 16 квітня.«Ветеринарна черга не рухається взагалі. Система стоїть на паузі. Час водіїв не біжить ні вперед, ні назад. Польська сторона не бере ці авто. Коли знімуть ці обмеження, тоді всі водії, які зареєстровані в черзі, будуть рухатись згідно з нею», – говорить Діана Філюк.Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, станом на 18 квітня фізичних черг на митниці з водіїв вантажівок немає.

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