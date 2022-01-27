На Волині у безпритульного кота виявили сказ

На Волині у безпритульного кота виявили сказ
На Волині зареєстрували випадок сказу в безпритульного кота.

Про це пише газета «Нове життя».

Раніше через виявлення в районі випадків захворювання тварин на сказ скликали протиепізоотичну комісію.

З цієї причини перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік провів чергове засідання у вівторок, 18 квітня. Як повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації, за результатами лабораторної експертизи, нині осередок недуги знову зареєстрований на теренах Камінь-Каширської громади (місто).

Як повідомили представники Камінь-Каширського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, наразі виконаний комплекс необхідних заходів, аби унеможливити поширення захворювання, у вогнищі якого встановлений карантин.

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Теги: Волинь, сказ, кіт
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