На Волині у безпритульного кота виявили сказ





Про це



Раніше через виявлення в районі випадків захворювання тварин на сказ скликали протиепізоотичну комісію.



З цієї причини перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік провів чергове засідання у вівторок, 18 квітня. Як повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації, за результатами лабораторної експертизи, нині осередок недуги знову зареєстрований на теренах Камінь-Каширської громади (місто).



Як повідомили представники Камінь-Каширського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, наразі виконаний комплекс необхідних заходів, аби унеможливити поширення захворювання, у вогнищі якого встановлений карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зареєстрували випадок сказу в безпритульного кота.Про це пише газета «Нове життя».Раніше через виявлення в районі випадків захворювання тварин на сказ скликали протиепізоотичну комісію.З цієї причини перший заступник голови райдержадміністраціїпровів чергове засідання у вівторок, 18 квітня. Як повідомляє відділ інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації, за результатами лабораторної експертизи, нині осередок недуги знову зареєстрований на теренах Камінь-Каширської громади (місто).Як повідомили представники Камінь-Каширського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, наразі виконаний комплекс необхідних заходів, аби унеможливити поширення захворювання, у вогнищі якого встановлений карантин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію