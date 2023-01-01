Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна





Як повідомляє Юлія Свириденко за підсумками перемовин у Варшаві.



"Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", – розповіла міністр.



Свириденко наголосила, що зараз український Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна і Польща досягли порозуміння у питанні транзиту українського зерна польською територією після того, як Польща запровадила заборону на ввезення українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Його відновлять в ніч з 20 на 21 квітня 2023 року.Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, таку заяву зробила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економікиза підсумками перемовин у Варшаві."Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", – розповіла міністр.Свириденко наголосила, що зараз український Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

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