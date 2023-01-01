Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна

Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна
Україна і Польща досягли порозуміння у питанні транзиту українського зерна польською територією після того, як Польща запровадила заборону на ввезення українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Його відновлять в ніч з 20 на 21 квітня 2023 року.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, таку заяву зробила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками перемовин у Варшаві.

"Ми ставимось до проблем, які виникли у польських колег, з такою самою увагою, як і Польща ставиться до наших проблем. Тому ми маємо оперативно і конструктивно реагувати на цю кризову ситуацію. За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", – розповіла міністр.

Свириденко наголосила, що зараз український Уряд очікує офіційної комунікації від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.


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Теги: зерно, Польща, Україна, транзит
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