ООН назвала кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з 24 лютого 2022 року

ООН назвала кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з 24 лютого 2022 року
Організація об'єднаних націй підрахувала, що в Україні з 24 лютого 2022 року жертвами російської війни стали 22 904 цивільних.

Про це йдеться у звіті місії, пише Слово і Діло.

Зазначається, що загинуло 8 534 осіб, ще 14 370 було поранено.

Більшість загиблих серед цивільних зафіксовано на підконтрольних Україні територіях.

Спостерігачі вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.


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Теги: ООН, жертви, постраждалі, війна, Україна, Росія
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