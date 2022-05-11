ООН назвала кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з 24 лютого 2022 року
Сьогодні, 06:00
Організація об'єднаних націй підрахувала, що в Україні з 24 лютого 2022 року жертвами російської війни стали 22 904 цивільних.
Про це йдеться у звіті місії, пише Слово і Діло.
Зазначається, що загинуло 8 534 осіб, ще 14 370 було поранено.
Більшість загиблих серед цивільних зафіксовано на підконтрольних Україні територіях.
Спостерігачі вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.
Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
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Про це йдеться у звіті місії, пише Слово і Діло.
Зазначається, що загинуло 8 534 осіб, ще 14 370 було поранено.
Більшість загиблих серед цивільних зафіксовано на підконтрольних Україні територіях.
Спостерігачі вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.
Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.
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