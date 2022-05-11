ООН назвала кількість загиблих і поранених цивільних в Україні з 24 лютого 2022 року





Про це йдеться у звіті місії, пише



Зазначається, що загинуло 8 534 осіб, ще 14 370 було поранено.



Більшість загиблих серед цивільних зафіксовано на підконтрольних Україні територіях.



Спостерігачі вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.



Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація об'єднаних націй підрахувала, що в Україні з 24 лютого 2022 року жертвами російської війни стали 22 904 цивільних.Про це йдеться у звіті місії, пише Слово і Діло. Зазначається, що загинуло 8 534 осіб, ще 14 370 було поранено.Більшість загиблих серед цивільних зафіксовано на підконтрольних Україні територіях.Спостерігачі вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

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