Розповіли, скільки луцької землі є у користуванні УПЦ МП





Така ініціатива поки на розгляді, а тим часом видання



Інформацію отримали за допомогою сайту Держгеокадастру та аналітичної системи YouControl.



Найбільша ділянка – у Собору всіх святих землі Волинської, що в Луцьку на просп. Соборності, 39: понад півтора га. Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання Володимира Путіна. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї України Володимира з приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.



У користуванні головного осередку УПЦ МП на Волині – Покровської церкви – 0,4 га в Старому місті, на вул. Галшки Гулевичівни, 1. Цікаво, що згідно із реєстрами, право власності на цю комунальну землю місто оформило лише в 2018 році і тоді ж віддали в постійне користування релігійній громаді.



До слова, саме у 2018 році розпочалось активне створення Православної церкви України, що, ймовірно, і стало поштовхом для волинського духовенства МП юридично узаконити права користування землями. Саме цей рік фігурує не тільки в документах Покровської церкви, а й багатьох інших.



Свято-Благовіщенський храм Луцька, що на вулиці Конякіна, 1в, першим із луцьких храмів перейшов до ПЦУ. У травні 2022 року про це заявив його настоятель Володимир Літвінчук. Проте згодом священник передумав і повернувся в УПЦ. А в жовтні тут із хлібом-сіллю та кошиком з фруктами зустрічали скандального намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебедя.



Храм має в постійному користуванні - пів гектари.



Свято-Воскресенська церква розташована на вул. Рівненській поруч із новозбудованим ЖК «Атлант». У цієї громади землі небагато – лише 6 соток, проте вони у приватній власності. Перший камінь під фундамент цього храму заклали у 2011 році, а освятили збудовану церкву – в 2020 році.



Різдво-Богородичний храм в районі Вересневого (вул. Ранкова, 24) має в постійному користуванні понад пів га землі. Документи на землю оформлені у 2013 році, коли почалося будівництво храму.



На території міського кладовища, що на вул. Рівненській, є храм святих Петра і Павла УПЦ МП. Під церкву відділена окрема ділянка 8 соток, проте в офіційних відомостях про неї йдеться лише, що це комунальна земля. Інформації про передачу її в користування немає.



В районі ДПЗ поруч із школою №24 збудована церква святого Іллі УПЦ МП. Згідно із даними кадастрової карти, вона не має ні у власності, ні в користуванні окремо відведеної ділянки.



На вул. Дубнівській розташований храм Трьох Святителів. У його користуванні – ділянка 20 соток.



Свято-Хрестовоздвиженська церква має луцьку юридичну адресу: Луцьк, вул. Теремнівська, 96 а. Проте адреса самої ділянки – в Липинах. Майже гектар землі в постійне користування церкві дала в 2018 році Луцька районна державна адміністрація.



Церква святої Марії Магдалини розташована у Луцьку на Малоомелянівському масиві – вул. Івана Богуна (колишня вул. Сєченова). У користуванні цієї громади – також 0,4 га землі із 2018 року.



Свято-Миколаївський храм в районі Великого Омеляника має у приватній власності 12 соток землі.



Дата державної реєстрації на сайті Держгеокадастру не вказана (очевидно, це відбулося ще до електронного обліку ділянок). Але в документах відкрита інша цікава обставина: 30 березня 2023 року була проведена оцінка ділянки. Землю оцінили в 154 тис грн, а це – менше 4 тис доларів, що не відповідає ринковим цінам на луцьку землю. Така оборудка може свідчити, що землю планують продавати чи передавати третім особам.



Настоятелем парафії є колишній прес-секретар Волинської єпархії Валентин Марчук. У 2019 році він освятив хрест і купол для майбутнього храму.



Ще один храм УПЦ МП на Великому Омелянику – Святої Великомучениці Єкатерини (вул. Набережна, 17 б). Тут земля – комунальна, 16 соток у користуванні релігійної громади із 2013 року. Дозвіл видавала на той час Заборольська сільська рада.



Наразі відсутній єдиний список храмів УПЦ МП на Волині. Раніше така інформація була розміщена на сайті єпархії, проте з початком повномасштабного вторгнення вона зникла. Тому, припускаємо, що на території Луцька (тим більше у приєднаних до громади селах) можуть працювати й інші церкви, що підпорядковуються московському патріархату.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виселення із Києво-Печерської московського патріархату наштовхнуло деяких луцьких депутатів на ідею провести схожі процедури на місцях. Наприкінці березня уряд скасував рішення часів Януковича про безстрокову угоду користування лаврою УПЦ МП, а в Луцьку пропонують позбавити права користування земельними ділянками усі храми московського патріархату. Така ініціатива поки на розгляді, а тим часом видання ВСН вирішило з’ясувати, скільки наразі луцької землі є у користуванні УПЦ МП.Інформацію отримали за допомогою сайту Держгеокадастру та аналітичної системи YouControl.Найбільша ділянка – у Собору всіх святих землі Волинської, що в Луцьку на просп. Соборності, 39: понад півтора га. Тут із 1998 року будується собор, рушійною дотацією на будівництво якого стали гроші російського «Внєшекономбанку», виділені на особисте прохання Володимира Путіна. Чеком на 10 мільйонів рублів він «озброїв» предстоятеля РПЦ в Україні, митрополита Київського і всієї України Володимира з приміткою: гроші на будівництво конкретних храмів у кількох регіонах України навзаєм захопленим соборам.У користуванні головного осередку УПЦ МП на Волині – Покровської церкви – 0,4 га в Старому місті, на вул. Галшки Гулевичівни, 1. Цікаво, що згідно із реєстрами, право власності на цю комунальну землю місто оформило лише в 2018 році і тоді ж віддали в постійне користування релігійній громаді.До слова, саме у 2018 році розпочалось активне створення Православної церкви України, що, ймовірно, і стало поштовхом для волинського духовенства МП юридично узаконити права користування землями. Саме цей рік фігурує не тільки в документах Покровської церкви, а й багатьох інших.Свято-Благовіщенський храм Луцька, що на вулиці Конякіна, 1в, першим із луцьких храмів перейшов до ПЦУ. У травні 2022 року про це заявив його настоятель Володимир Літвінчук. Проте згодом священник передумав і повернувся в УПЦ. А в жовтні тут із хлібом-сіллю та кошиком з фруктами зустрічали скандального намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла Лебедя.Храм має в постійному користуванні - пів гектари.Свято-Воскресенська церква розташована на вул. Рівненській поруч із новозбудованим ЖК «Атлант». У цієї громади землі небагато – лише 6 соток, проте вони у приватній власності. Перший камінь під фундамент цього храму заклали у 2011 році, а освятили збудовану церкву – в 2020 році.Різдво-Богородичний храм в районі Вересневого (вул. Ранкова, 24) має в постійному користуванні понад пів га землі. Документи на землю оформлені у 2013 році, коли почалося будівництво храму.На території міського кладовища, що на вул. Рівненській, є храм святих Петра і Павла УПЦ МП. Під церкву відділена окрема ділянка 8 соток, проте в офіційних відомостях про неї йдеться лише, що це комунальна земля. Інформації про передачу її в користування немає.В районі ДПЗ поруч із школою №24 збудована церква святого Іллі УПЦ МП. Згідно із даними кадастрової карти, вона не має ні у власності, ні в користуванні окремо відведеної ділянки.На вул. Дубнівській розташований храм Трьох Святителів. У його користуванні – ділянка 20 соток.Свято-Хрестовоздвиженська церква має луцьку юридичну адресу: Луцьк, вул. Теремнівська, 96 а. Проте адреса самої ділянки – в Липинах. Майже гектар землі в постійне користування церкві дала в 2018 році Луцька районна державна адміністрація.Церква святої Марії Магдалини розташована у Луцьку на Малоомелянівському масиві – вул. Івана Богуна (колишня вул. Сєченова). У користуванні цієї громади – також 0,4 га землі із 2018 року.Свято-Миколаївський храм в районі Великого Омеляника має у приватній власності 12 соток землі.Дата державної реєстрації на сайті Держгеокадастру не вказана (очевидно, це відбулося ще до електронного обліку ділянок). Але в документах відкрита інша цікава обставина: 30 березня 2023 року була проведена оцінка ділянки. Землю оцінили в 154 тис грн, а це – менше 4 тис доларів, що не відповідає ринковим цінам на луцьку землю. Така оборудка може свідчити, що землю планують продавати чи передавати третім особам.Настоятелем парафії є колишній прес-секретар Волинської єпархії. У 2019 році він освятив хрест і купол для майбутнього храму.Ще один храм УПЦ МП на Великому Омелянику – Святої Великомучениці Єкатерини (вул. Набережна, 17 б). Тут земля – комунальна, 16 соток у користуванні релігійної громади із 2013 року. Дозвіл видавала на той час Заборольська сільська рада.Наразі відсутній єдиний список храмів УПЦ МП на Волині. Раніше така інформація була розміщена на сайті єпархії, проте з початком повномасштабного вторгнення вона зникла. Тому, припускаємо, що на території Луцька (тим більше у приєднаних до громади селах) можуть працювати й інші церкви, що підпорядковуються московському патріархату.

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