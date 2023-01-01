Де вдалося відбити атаки ворога і яка ситуація на фронті станом на ранок 19 квітня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ





Про це



Мінувань зазнають й акваторії річок Конка та Дніпро. За даними Генштабу, є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах, коли намагаються вийти на воду.



Загалом на Херсонському та Запорізькому напрямку росіяни ведуть оборонні дії та обстрілюють населені пункти біля лінії зіткнення.



Відбиті атаки



Окупанти зосереджені на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту 18 квітня відбили понад 60 російських атак. Найзапекліші бої ведуться — Бахмут та Мар’їнку.



Так, на Лиманському напрямку росіяни без успіху наступали неподалік Діброви, бо хотіли покращити тактичне положення.



На Бахмутському напрямку тривають бої за Бахмут, напередодні сили оборони відбили наступ у напрямку села Ступочки.



На Авдіївському напрямку окупанти без результату наступали в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.



На Мар’їнському напрямку українські військові відбили численні атаки в районі Мар’їнки. Крім того, на Шахтарському напрямку без успіху вели наступальні дії у напрямку Пречистівки.



Також окупанти обстрілювали прикордоння Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Про формування ударних угруповань із півночі не повідомляється.



Російські військові 18 квітня завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі цивільні.



Натомість українська авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження російських солдатів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА: «Орлан-10» і «Суперкам», а також 8 ударних: сім «Шахедів-136» та один «Ланцет».



Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська продовжують мінувати місцевість на тимчасово окупованій території Херсонщини, щоб наростити оборонні спроможності.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ зранку 19 квітня.Мінувань зазнають й акваторії річок Конка та Дніпро. За даними Генштабу, є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах, коли намагаються вийти на воду.Загалом наросіяни ведуть оборонні дії та обстрілюють населені пункти біля лінії зіткнення.Окупанти зосереджені на наступі на. На цих ділянках фронту 18 квітня відбили понад 60 російських атак. Найзапекліші бої ведуться — Бахмут та Мар’їнку.Так, на Лиманському напрямку росіяни без успіху наступали неподалік Діброви, бо хотіли покращити тактичне положення.На Бахмутському напрямку тривають бої за Бахмут, напередодні сили оборони відбили наступ у напрямку села Ступочки.На Авдіївському напрямку окупанти без результату наступали в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.На Мар’їнському напрямку українські військові відбили численні атаки в районі Мар’їнки. Крім того, на Шахтарському напрямку без успіху вели наступальні дії у напрямку Пречистівки.Також окупанти обстрілювали прикордоння Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Про формування ударних угруповань із півночі не повідомляється.Російські військові 18 квітня завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі цивільні.Натомість українська авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження російських солдатів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА: «Орлан-10» і «Суперкам», а також 8 ударних: сім «Шахедів-136» та один «Ланцет».Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

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