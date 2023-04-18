На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

На війні загинув колишній нардеп Олег Барна
На війні з російськими окупантами загинув колишній нардеп України Олег Барна. 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Цю інформацію підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

За інформацією Дмитрашківського Олег Барна загинув 17 квітня. 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

Він запам'ятався багатьом українцям, як у 2015 році він намагався винести з трибуни Ради Арсенія Яценюка.

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Теги: Барна, нардеп, загинув, війна
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