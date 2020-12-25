Курс валют у Луцьку 19 квітня
Сьогодні, 09:16
19 квітня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.25, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.25, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 19 квітня
Сьогодні, 09:16
Де вдалося відбити атаки ворога і яка ситуація на фронті станом на ранок 19 квітня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:08
На війні загинув колишній нардеп Олег Барна
Сьогодні, 08:08
Медіа