Курс валют у Луцьку 19 квітня

Курс валют у Луцьку 19 квітня
19 квітня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.25, а продають за – 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.95.

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Теги: курс валют, долар, Луцьк
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