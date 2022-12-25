ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:30
За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 4 танки та 12 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 183750 (+620) осіб,
- танків ‒ 3665 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12) од,
- артилерійських систем – 2819 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 2376 (+23),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 183750 (+620) осіб,
- танків ‒ 3665 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12) од,
- артилерійських систем – 2819 (+9) од,
- РСЗВ – 538 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 2376 (+23),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).
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