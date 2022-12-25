ЗСУ знищили понад 183 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько/ about 183750 (+620) осіб,

- танків ‒ 3665 (+4) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12) од,

- артилерійських систем – 2819 (+9) од,

- РСЗВ – 538 (+0) од,

- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 293 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 2376 (+23),

- крилатих ракет ‒ 911 (+0),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,

- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 4 танки та 12 бойових броньованих машин.Про це інформує Генштаб ЗСУ - особового складу ‒ близько/ about 183750 (+620) осіб,- танків ‒ 3665 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12) од,- артилерійських систем – 2819 (+9) од,- РСЗВ – 538 (+0) од,- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 2376 (+23),- крилатих ракет ‒ 911 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).

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