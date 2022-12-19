На Волині зникла жінка: до пошуків залучили рятувальників та військових. ОНОВЛЕНО





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Інформують, що рятувальники 13 державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі разом із військовослужбовцями, працівниками поліції долучились до пошуків людини в лісі.



Пошуки тривали і учора до настання темної пори доби. Але, на жаль, безуспішно.



ОНОВЛЕНО



Станом на 10 ранку відомо, що жінку розшукали у лісі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 квітня рятувальники залучались до пошуків мешканки села Оконськ Камінь-Каширського району. Жінка пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що рятувальники 13 державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі разом із військовослужбовцями, працівниками поліції долучились до пошуків людини в лісі.Пошуки тривали і учора до настання темної пори доби. Але, на жаль, безуспішно.ОНОВЛЕНОСтаном на 10 ранку відомо, що

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