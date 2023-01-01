Знайшли зниклу жінку з Волині, до пошуків якої залучали військових і рятувальників

Знайшли зниклу жінку з Волині, до пошуків якої залучали військових і рятувальників
Сьогодні, 19 квітня, у лісі знайшли жінку із села Оконськ, яка напередодні пішла із дому та не повернулася.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Інформують, що працівники сектору кримінальної поліції організували розшукові заходи для встановлення місця перебування Шевчук Марії Кузьмівни.

Її знайшли у лісовому масиві поблизу села Оконськ Камінь-Каширського району.

Їй надали першочергову допомогу та доставили до місця проживання.

Нагадаємо, до її пошуків учора, 18 квітня, залучали рятувальників та військових.

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Теги: Оконськ, розшук, Марія Шевчук
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