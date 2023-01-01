Знайшли зниклу жінку з Волині, до пошуків якої залучали військових і рятувальників





Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Інформують, що працівники сектору кримінальної поліції організували розшукові заходи для встановлення місця перебування Шевчук Марії Кузьмівни.



Її знайшли у лісовому масиві поблизу села Оконськ Камінь-Каширського району.



Їй надали першочергову допомогу та доставили до місця проживання.



Нагадаємо, до її пошуків учора, 18 квітня, залучали рятувальників та військових.

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