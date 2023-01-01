У Міноборони закликають не повідомляти про смерть військового раніше за офіційне підтвердження





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Телеграмі, – передає



«Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету. В ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця», – зазначила Маляр.



За її словами, правом повідомляти цю інформацію наділені Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.



«Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо», – підкреслила Маляр, оскільки працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям.



Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин.



Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом «безвісти зниклий». Коли буде знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель.



«В нас вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим», – зауважила Маляр.



Вона попросила у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил. Сповіщати публічно лише після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти. Повідомляти коректною статус – «загиблий» чи «безвісти зниклий».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони просять громадян не повідомляти про смерть військового раніше, ніж це підтверджено офіційно.Про це повідомила заступниця міністра оборонинаписала у Телеграмі, – передає Укрінформ. «Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету. В ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця», – зазначила Маляр.За її словами, правом повідомляти цю інформацію наділені Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.«Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо», – підкреслила Маляр, оскільки працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям.Якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин.Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом «безвісти зниклий». Коли буде знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель.«В нас вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим», – зауважила Маляр.Вона попросила у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил. Сповіщати публічно лише після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти. Повідомляти коректною статус – «загиблий» чи «безвісти зниклий».

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