На Волинь приїде митрополит Епіфаній

На Волинь приїде митрополит Епіфаній
Предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит Епіфаній відвідає Володимир-Волинську єпархію.

Про це повідомили у пресслужбі Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

9-10 травня 2023 року блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.

Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, Волинь
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