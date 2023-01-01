На Волинь приїде митрополит Епіфаній





Про це



9-10 травня 2023 року блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.



Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит Епіфаній відвідає Володимир-Волинську єпархію.Про це повідомили у пресслужбі Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.9-10 травня 2023 року блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.

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