На Волинь приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 11:05
Предстоятель Української Православної Церкви блаженнійший митрополит Епіфаній відвідає Володимир-Волинську єпархію.
Про це повідомили у пресслужбі Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
9-10 травня 2023 року блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.
Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.
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Про це повідомили у пресслужбі Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
9-10 травня 2023 року блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України з архипастирським візитом відвідає Володимир-Волинську єпархію.
Програма зустрічі і заходів Предстоятеля буде опублікована згодом.
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