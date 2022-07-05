Нововолинськ першим на Волині забрав землю у церков московського патріархату

Нововолинськ першим на Волині забрав землю у церков московського патріархату
Нововолинська міська рада першою на Волині скасувала договори оренди землі під церквами московського патріархату.

Про це повідомив депутат Волинської обласної ради Андрій Бокоч.

Відомо, що таке рішення прийняли сьогодні, 19 квітня.

Бокоч подякував міському голові Нововолинська Борису Карпусу та всім депутатам міської ради за чітку проукраїнську позицію.

Нагадаємо, 11 квітня Волинська обласна рада прийняла рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

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Теги: Нововолинська, церква, московський патріархат
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