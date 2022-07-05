Нововолинськ першим на Волині забрав землю у церков московського патріархату





Про це Андрій Бокоч.



Відомо, що таке рішення прийняли сьогодні, 19 квітня.



Бокоч подякував міському голові Нововолинська Борису Карпусу та всім депутатам міської ради за чітку проукраїнську позицію.



Нагадаємо, 11 квітня Волинська обласна рада прийняла рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська міська рада першою на Волині скасувала договори оренди землі під церквами московського патріархату.Про це повідомив депутат Волинської обласної радиВідомо, що таке рішення прийняли сьогодні, 19 квітня.Бокоч подякував міському голові Нововолинськата всім депутатам міської ради за чітку проукраїнську позицію.Нагадаємо, 11 квітня Волинська обласна рада прийняла рішення про(офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області.

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