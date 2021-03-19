Жоден із волинських нардепів не подав електронні декларації за 2021-2022 роки

Жоден із волинських нардепів не подав електронні декларації за 2021-2022 роки
Народні депутати з Волині досі не подали електронних декларацій про майно та доходи за 2021-2022 роки.

Такі дані наводить Рух «Чесно» з посиланням на інформацію Національного агентства з питань запобігання корупції, пише Сила правди.

Через воєнний стан в Україні подання декларацій за 2021 та 2022 роки залишається добровільним. Втім, 34 народних депутати вже подали декларації за 2021 рік – це 8% від загальної кількості. А от декларацій за 2022 рік подало вдвічі менше нардепів – усього 4%.

Серед тих, хто добровільно подав свої декларації, окрім спікера Руслана Стефанчука, немає іншого керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів фракцій і груп. А от задекларували добровільно свої статки за 2021 рік три заступники керівника Офісу Президента, один заступник Генерального прокурора, лише один директор територіального управління Державного бюро розслідувань, п’ять голів ОДА та ОВА, понад 2 тисячі суддів та 9 тисяч прокурорів і слідчих.

Свої статки за 2022 рік задекларували 14 народних депутатів та один голова ОВА.

Серед тих хто добровільно подав декларації про майно і доходи за 2021-2022 роки немає нардепів з Волині Ігоря Гузя (виборчий округ №19, центр – м. Володимир), Степана Івахіва (виборчий округ №21, центр – м. Ковель), Ірини Констанкевич (виборчий округ №23, центр – смт. Маневичі), Ігоря Палиці (виборчий округ №22, центр – м. Луцьк), Вячеслава Рубльова (виборчий округ №20, центр – м. Горохів) та представника партії «Слуга народу» Валерія Стернійчука.
Жоден із волинських нардепів не подав електронні декларації за 2021-2022 роки

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Теги: Волинь, нардепи, декларації
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