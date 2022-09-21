У Ковелі п'яний водій збив дорожній знак та втік

У Ковелі водій збив дорожній знак та втік, але його відшукали патрульні. Інцидент стався днями, на вулиці Варшавській.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні отримали повідомлення від громадянки, яка розповіла, що щойно стала свідком ДТП. За словами заявниці, вона бачила, як водій Skoda здійснив наїзд на дорожній знак 5.38.1 "Пішохідний перехід" та поїхав геть.Заручившись підтримкою ще одного екіпажу, патрульним вдалося розшукати авто, дані про яке збігалися з орієнтуванням. Під час спілкування з його керманичем, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування на місці події або в медзакладі чоловік відмовився.На водія поліцейські склали ряд адмінматеріалів, а саме за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 2 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) КУпАП.