На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Демський

На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Демський
16 квітня на Донеччині, внаслідок поранень, отриманих під час танкового обстрілу ворогом, загинув волинянин Михайло Демський.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

42-річний матрос був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацією. З честю та відданістю Україні служив командиром машини 1 взводу морської піхоти.

У Михайла Демського залишились батьки.

Про день та час зустрічі й поховання бійця повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героя! Вічна пам'ять!

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Теги: Демський, загинув, Герой, Володимир
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