На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Демський

Михайло Демський.



Про це Ігор Пальонка.



42-річний матрос був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацією. З честю та відданістю Україні служив командиром машини 1 взводу морської піхоти.



У Михайла Демського залишились батьки.



Про день та час зустрічі й поховання бійця повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героя! Вічна пам'ять!



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