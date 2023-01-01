На Донеччині загинув Герой з Волині Михайло Демський
Сьогодні, 12:51
16 квітня на Донеччині, внаслідок поранень, отриманих під час танкового обстрілу ворогом, загинув волинянин Михайло Демський.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
42-річний матрос був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацією. З честю та відданістю Україні служив командиром машини 1 взводу морської піхоти.
У Михайла Демського залишились батьки.
Про день та час зустрічі й поховання бійця повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героя! Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
42-річний матрос був призваний до війська у серпні минулого року за мобілізацією. З честю та відданістю Україні служив командиром машини 1 взводу морської піхоти.
У Михайла Демського залишились батьки.
Про день та час зустрічі й поховання бійця повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям Героя! Вічна пам'ять!
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