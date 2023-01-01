Бив берцями по голові і залишив стікати кров'ю: на Волині офіцер познущався над підлеглим. ФОТО





Про це Анатолія Грищука Наталія у Facebook.



За словами жінки, її брата побив старший лейтенант Василь Арійчук за те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку. Чоловік не мав змоги захищатися, бо не повністю відновився після важкого поранення.



"Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Цей нелюд покину його стікати кров'ю",- написала жінка.



Коли побитого війського знайшли, від трамв, а саме великої гематоми на голові, у нього відмовили ноги, розповідає сестра.



Наразі військовослужбовець бореться за життя в лікарні. "Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує", - додала Наталія.







У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost цей факт підтвердила прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель. ДБР відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі 23-річний офіцер жорстоко побив ногами свого 41-річного підлеглого з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це розповіла сестра потерпілогоу Facebook.За словами жінки, її брата побив старший лейтенантза те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку. Чоловік не мав змоги захищатися, бо не повністю відновився після важкого поранення."Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Цей нелюд покину його стікати кров'ю",- написала жінка.Коли побитого війського знайшли, від трамв, а саме великої гематоми на голові, у нього відмовили ноги, розповідає сестра.Наразі військовослужбовець бореться за життя в лікарні. "Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує", - додала Наталія.У коментаріцей факт підтвердила прессекретарка територіального управління ДБР, розташованого у Львові,. ДБР відкрила кримінальне провадження і проводить розслідування.Деталі – згодом.

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