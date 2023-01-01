Резніков підтвердив прибуття систем Patriot до України
Сьогодні, 14:03
Системи протиповітряної оборони Patriot нарешті прибули в Україну, тож захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot", - написав він.
Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.
Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського. До того ж, він подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.
Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.
"Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя", - написав він.
Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Patriots". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - додав він.
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Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО Patriot", - написав він.
Міністр зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.
Резніков зауважив, що це результат наполегливої роботи під керівництвом президента Володимира Зеленського. До того ж, він подякував міністрам оборони США, Німеччини та Нідерландів, а також американському, німецькому, голландському народам.
Він також розповів про те, як починалися розмови про Patriot для України.
"Чи знаєте ви, як візуалізувати сон? Треба розповісти про це світові і дати йому життя! Саме так сталося з Patriots, ще до великомасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду мого життя у найважливіший момент мого життя", - написав він.
Резніков згадав про свою поїздку до США у серпні 2021 року, коли він виконував обов’язки заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Patriots". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо", - додав він.
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