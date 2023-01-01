Скандального експосадовця Підгайцівської сільради Штефанесу засудили до 5,5 років тюрми

Скандального експосадовця Підгайцівської сільради Штефанесу засудили до 5,5 років тюрми
Експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі

Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.

Про це стало відомо під час оголошення вироку, який суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш зачитав у середу, 19 квітня, пише ВСН.

Георгія Штефанесу судили одразу за двома епізодами. Йдеться про привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та організувавши злочинну групу (ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ККУ); а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 ККУ). Судовий розгляд тривав півтора року.

Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання.

У той же час, заслухавши усіх свідків та дослідивши докази, суд вирішив, що вина Георгія Штефанеси за здійснення вказаних злочинів підтверджується повністю. Також суд не побачив обставин, які могли б пом‘якшити вирок, адже обвинувачений не робив спроб відшкодувати збитки, відсутність каяття тощо.

Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.

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Теги: Георгій Штефанеса, вирок, суд
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