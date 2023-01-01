Скандального експосадовця Підгайцівської сільради Штефанесу засудили до 5,5 років тюрми

Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі



Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.



Про це стало відомо під час оголошення вироку, який суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш зачитав у середу, 19 квітня, пише



Георгія Штефанесу судили одразу за двома епізодами. Йдеться про привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та організувавши злочинну групу (ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ККУ); а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 ККУ). Судовий розгляд тривав півтора року.



Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання.



У той же час, заслухавши усіх свідків та дослідивши докази, суд вирішив, що вина Георгія Штефанеси за здійснення вказаних злочинів підтверджується повністю. Також суд не побачив обставин, які могли б пом‘якшити вирок, адже обвинувачений не робив спроб відшкодувати збитки, відсутність каяття тощо.



Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експосадовця Підгайцівської сільської радисуд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення воліТакож Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.Про це стало відомо під час оголошення вироку, який суддя Луцького міськрайонного судузачитав у середу, 19 квітня, пише ВСН Георгія Штефанесу судили одразу за двома епізодами. Йдеться про привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та організувавши злочинну групу (ч. 3 і 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ККУ); а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 ККУ). Судовий розгляд тривав півтора року.Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання.У той же час, заслухавши усіх свідків та дослідивши докази, суд вирішив, що вина Георгія Штефанеси за здійснення вказаних злочинів підтверджується повністю. Також суд не побачив обставин, які могли б пом‘якшити вирок, адже обвинувачений не робив спроб відшкодувати збитки, відсутність каяття тощо.Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.

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