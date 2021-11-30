Президент Володимир Зеленський приїхав на Волинь

прибув з візитом на Волинь, зокрема на кордон з Білоруссю та Польщею. Президент відвідав прикордонників.Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі."Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут.Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!" - написав Зеленський і додав до свого допису відео.У відео він спілкується із прикордонниками та вручає їм перемоги.