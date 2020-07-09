Зеленський провів нараду з владою та силовиками Волині. ВІДЕО

Володимир Зеленський прибув на Волинь та провів нараду із представниками влади та силових структур Волині.



Про це йдеться на телеграм-каналі глави держави.



"Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - йдеться у дописі.



Президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.



На зустрічі був присутній глава ОВА Юрій Погуляйко, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, керівник ОП Андрій Єрмак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 квітня, президент Українита провів нараду із представниками влади та силових структур Волині.Про це йдеться на телеграм-каналі глави держави."Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - йдеться у дописі.Президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.На зустрічі був присутній глава ОВА, начальник ГУНП у Волинській області, керівник ОП

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