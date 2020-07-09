Зеленський провів нараду з владою та силовиками Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
Сьогодні, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув на Волинь та провів нараду із представниками влади та силових структур Волині.
Про це йдеться на телеграм-каналі глави держави.
"Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - йдеться у дописі.
Президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.
На зустрічі був присутній глава ОВА Юрій Погуляйко, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, керівник ОП Андрій Єрмак.
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Про це йдеться на телеграм-каналі глави держави.
"Багато важливих питань: облаштування й охорона державного кордону, соціально-економічна та актуальна безпекова ситуація в регіоні, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - йдеться у дописі.
Президент заслухав доповіді про обстановку в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» і готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо посилення державного кордону в межах Волинської області.
На зустрічі був присутній глава ОВА Юрій Погуляйко, начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, керівник ОП Андрій Єрмак.
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