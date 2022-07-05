Побиття військового офіцером у Володимирі: призначили експертизи та опитали свідків
Сьогодні, 15:38
Працівники Державного бюро розслідувань проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області. Вже опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Повідомляють, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини.
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (частина 5 статті 426-1 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
На головному фото – офіцер, який побив підлеглого
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Повідомляють, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини.
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (частина 5 статті 426-1 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
На головному фото – офіцер, який побив підлеглого
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