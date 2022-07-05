Побиття військового офіцером у Володимирі: призначили експертизи та опитали свідків

побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області. Вже опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.



Про це



Повідомляють, що військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття. За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини.



Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (частина 5 статті 426-1 КК України).



Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.







На головному фото – офіцер, який побив підлеглого

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