Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО





Про це Віктор Пахольчук, начальник Маневицької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів.



З його слів, якщо дощі йтимуть і далі, підтоплення житлових будинків в Колківській громаді не уникнути. «Плавати у воді» можуть будинки у населених пунктах Розничі, Комарове та Годомичі.



Віктор Пахольчук каже: будівництво дамби та відкачування надлишкової води насосами в селищі Колки – дороговартісне. Тому за потреби та за зверненнями воду з підвалів відкачують працівники місцевої пожежної рятувальної команди, — розповів заступник голови Михайло Лобода.



З його слів, цього року по Колківській громаді виділено три мільйони 30 тисяч гривень на утримання пожежної охорони.



«Люди звертаються, що топить деякі їхні житлові та господарські будівлі. Але, щоб аж так критично – поки що ні», – каже Михайло Лобода.



Обійстя 31-річної Ірини Фіщук з села Розничі Колківської громади розташоване за кілька метрів до заплави річки Стир. Жінка тут проживає понад десять років. Води, – каже, – багато щороку, але цієї весни – найбільше.



«Будинок та подвір’я 54-річної сусідки навпроти – уже підтоплені», – розповідає їх власниця Ніна.



За вихідні в області вдвічі зросла площа підтоплень і зараз становить 17 з половиною тисяч гектарів. Минулого тижня ця цифра становила понад 7 тисяч гектарів – розповів Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, найбільше, це 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, затоплено у Камінь-Каширському районі.



Ростислав Кравчук каже: в області щодня працюють від 14-ти до 20-ти насосних станцій, які від початку підтоплень відкачали більше 20-ти мільйонів метрів кубічних води.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівень води у річці Стир за останні кілька днів суттєво піднявся через опади й набув критичної межі.Про це Суспільному розповів, начальник Маневицької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів.З його слів, якщо дощі йтимуть і далі, підтоплення житлових будинків в Колківській громаді не уникнути. «Плавати у воді» можуть будинки у населених пунктах Розничі, Комарове та Годомичі.Віктор Пахольчук каже: будівництво дамби та відкачування надлишкової води насосами в селищі Колки – дороговартісне. Тому за потреби та за зверненнями воду з підвалів відкачують працівники місцевої пожежної рятувальної команди, — розповів заступник головиЗ його слів, цього року по Колківській громаді виділено три мільйони 30 тисяч гривень на утримання пожежної охорони.«Люди звертаються, що топить деякі їхні житлові та господарські будівлі. Але, щоб аж так критично – поки що ні», – каже Михайло Лобода.Обійстя 31-річноїз села Розничі Колківської громади розташоване за кілька метрів до заплави річки Стир. Жінка тут проживає понад десять років. Води, – каже, – багато щороку, але цієї весни – найбільше.«Будинок та подвір’я 54-річної сусідки навпроти – уже підтоплені», – розповідає їх власницяЗа вихідні в області вдвічі зросла площа підтоплень і зараз становить 17 з половиною тисяч гектарів. Минулого тижня ця цифра становила понад 7 тисяч гектарів – розповів, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, найбільше, це 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, затоплено у Камінь-Каширському районі.Ростислав Кравчук каже: в області щодня працюють від 14-ти до 20-ти насосних станцій, які від початку підтоплень відкачали більше 20-ти мільйонів метрів кубічних води.

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