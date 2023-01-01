Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО

Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО
Рівень води у річці Стир за останні кілька днів суттєво піднявся через опади й набув критичної межі.

Про це Суспільному розповів Віктор Пахольчук, начальник Маневицької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів.

З його слів, якщо дощі йтимуть і далі, підтоплення житлових будинків в Колківській громаді не уникнути. «Плавати у воді» можуть будинки у населених пунктах Розничі, Комарове та Годомичі.
Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО

Віктор Пахольчук каже: будівництво дамби та відкачування надлишкової води насосами в селищі Колки – дороговартісне. Тому за потреби та за зверненнями воду з підвалів відкачують працівники місцевої пожежної рятувальної команди, — розповів заступник голови Михайло Лобода.

З його слів, цього року по Колківській громаді виділено три мільйони 30 тисяч гривень на утримання пожежної охорони.

«Люди звертаються, що топить деякі їхні житлові та господарські будівлі. Але, щоб аж так критично – поки що ні», – каже Михайло Лобода.
Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО

Обійстя 31-річної Ірини Фіщук з села Розничі Колківської громади розташоване за кілька метрів до заплави річки Стир. Жінка тут проживає понад десять років. Води, – каже, – багато щороку, але цієї весни – найбільше.

«Будинок та подвір’я 54-річної сусідки навпроти – уже підтоплені», – розповідає їх власниця Ніна.
Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО

За вихідні в області вдвічі зросла площа підтоплень і зараз становить 17 з половиною тисяч гектарів. Минулого тижня ця цифра становила понад 7 тисяч гектарів – розповів Ростислав Кравчук, заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів. З його слів, найбільше, це 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та домогосподарств, затоплено у Камінь-Каширському районі.
Якщо йтимуть дощі, підтоплення будинків на Волині не уникнути, – фахівець. ФОТО. ВІДЕО

Ростислав Кравчук каже: в області щодня працюють від 14-ти до 20-ти насосних станцій, які від початку підтоплень відкачали більше 20-ти мільйонів метрів кубічних води.





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Теги: підтоплення, Волинь
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