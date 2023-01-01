Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО

Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО
Власне авто для потреб Збройних сил України цими днями передала керівник Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Леся Ткачук.

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Дізнавшись, що для одного з підрозділів 111 бригади тероборони потрібний автомобіль, родина Лесі Ткачук прийняла рішення допомогти військовим. Машина у справному стані, її заправили і вона вже вирушила на схід України.
Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО

Леся Ткачук розповіла, що Opel планують використовувати для перевезення поранених, котрі не потребують спецавтотранспорту. Окрім того, ним можна доставляти продукти бійцям, оскільки авто обладнане пристроєм, щоб використовувати причіп.

Також цього тижня колектив центру відправив чергову партію домашньої консервації та інших продуктів для бійців, котрі лікуються в Луцьку.
Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО

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Теги: Леся Ткачук, авто, Волинський обласний центр контролю та профіла
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