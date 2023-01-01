Офіцер, який побив підлеглого у Володимирі, був під домашнім арештом за смертельну ДТП





Як Василя Арійчука скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у м. Володимир у лютому 2023 року.



У рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія.



Нагадаємо,



Відомості в ЄРДР внесені за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, проведено допити свідків і потерпілого, вилучено речі та предмети.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі 23-річний офіцер жорстоко побив ногами свого 41-річного підлеглого з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, стосовно офіцераскеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у м. Володимир у лютому 2023 року.У рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія.Нагадаємо, у військовій частині в Володимирі у неділю, 16 квітня, офіцер жорстоко побив підлеглого. За словами родичів потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що той не спитав дозволу перед тим, як йти у душ. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, в нього виявили травму голови.Відомості в ЄРДР внесені за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, проведено допити свідків і потерпілого, вилучено речі та предмети. Призначено низку судових експертиз , за результатами проведення яких прокурори прийматимуть законне та обґрунтоване рішення.

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