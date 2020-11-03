На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних

На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних
На Волині на одному із блокпостів ковельські патрульні помітили водія авто Mercedes. Чоловік порушив правила дорожнього руху, адже їхав поза населеним пунктом без увімкнених денних ходових вогнів.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли ж інспектори попросили у 55-річного водія надати документи для перевірки, чоловік поклав між ними грошові кошти та передав патрульним.

Поліцейські повернули правопорушнику його речі та попередили, що за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Однак чоловік, попри неодноразові попередження, наполягав на своєму.

Для фіксації надання неправомірної вигоди патрульні відразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї події.
На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блокпост, патрульні, поліція, хабар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні у Білорусі стартували чергові військові навчання
Сьогодні, 17:45
У Луцьку буде 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 17:30
На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:12
ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр
Сьогодні, 16:50
Офіцер, який побив підлеглого у Володимирі, був під домашнім арештом за смертельну ДТП
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
25 січень, 17:20
Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських Поклав у службове авто понад 9 тисяч гривень: у Луцьку п'яний водій намагався «відкупитися» від поліцейських
03 листопад, 2020, 10:40
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
17 березень, 08:23
На Волині нетверезий водій пропонував патрульним хабар На Волині нетверезий водій пропонував патрульним хабар
04 березень, 15:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
Сьогодні, 18:49
 0
Кличко підписав Меморандум про партнерство між Києвом і Копенгагеном. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Сили оборони України відбили понад 40 атак ворога за добу. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:22
 0
10 правнуків і 4 праправнуки: жителька Турійщини відзначила 100-річчя. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Сьогодні у Білорусі стартували чергові військові навчання
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8