На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних

На Волині на одному із блокпостів ковельські патрульні помітили водія авто Mercedes. Чоловік порушив правила дорожнього руху, адже їхав поза населеним пунктом без увімкнених денних ходових вогнів.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли ж інспектори попросили у 55-річного водія надати документи для перевірки, чоловік поклав між ними грошові кошти та передав патрульним.Поліцейські повернули правопорушнику його речі та попередили, що за пропозицію неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Однак чоловік, попри неодноразові попередження, наполягав на своєму.Для фіксації надання неправомірної вигоди патрульні відразу ж викликали слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї події.