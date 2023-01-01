Сьогодні у Білорусі стартували чергові військові навчання

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок 19 квітня тактичних навчань одного з підрозділів зенітно-ракетних військ Збройних сил Білорусі та військ ППО.«Під час навчань військові здійснять марш у визначені райони та відпрацюють низку навчально-бойових завдань щодо прикриття військ та об’єктів критичної цивільної інфраструктури від наслідків повітряного нападу та високоточної зброї гіпотетичного противника», – йдеться у повідомленні Міноборони РБ.Міноборони Білорусі зазначає, що навчання мають завершитися 22 квітня.Раніше повідомлялося, що з 18 по 21 квітня у Новоградському та Карелицькому районах Городенщини відбудуться командно-штабні навчання з силами територіальної оборони.3 березня в Білорусі почалася перевірка боєготовності Збройних сил за дорученням. У Радбезі Білорусі заявили, що перевірка боєготовності планова, але вона займе тривалий час на різних полігонах і в населених пунктах.