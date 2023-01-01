Сьогодні у Білорусі стартували чергові військові навчання
Сьогодні, 17:45
Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок 19 квітня тактичних навчань одного з підрозділів зенітно-ракетних військ Збройних сил Білорусі та військ ППО.
«Під час навчань військові здійснять марш у визначені райони та відпрацюють низку навчально-бойових завдань щодо прикриття військ та об’єктів критичної цивільної інфраструктури від наслідків повітряного нападу та високоточної зброї гіпотетичного противника», – йдеться у повідомленні Міноборони РБ.
Міноборони Білорусі зазначає, що навчання мають завершитися 22 квітня.
Раніше повідомлялося, що з 18 по 21 квітня у Новоградському та Карелицькому районах Городенщини відбудуться командно-штабні навчання з силами територіальної оборони.
3 березня в Білорусі почалася перевірка боєготовності Збройних сил за дорученням Олександра Лукашенка. У Радбезі Білорусі заявили, що перевірка боєготовності планова, але вона займе тривалий час на різних полігонах і в населених пунктах.
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«Під час навчань військові здійснять марш у визначені райони та відпрацюють низку навчально-бойових завдань щодо прикриття військ та об’єктів критичної цивільної інфраструктури від наслідків повітряного нападу та високоточної зброї гіпотетичного противника», – йдеться у повідомленні Міноборони РБ.
Міноборони Білорусі зазначає, що навчання мають завершитися 22 квітня.
Раніше повідомлялося, що з 18 по 21 квітня у Новоградському та Карелицькому районах Городенщини відбудуться командно-штабні навчання з силами територіальної оборони.
3 березня в Білорусі почалася перевірка боєготовності Збройних сил за дорученням Олександра Лукашенка. У Радбезі Білорусі заявили, що перевірка боєготовності планова, але вона займе тривалий час на різних полігонах і в населених пунктах.
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