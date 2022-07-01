10 правнуків і 4 праправнуки: жителька Турійщини відзначила 100-річчя. ФОТО

Олена Марківна Мацюк.



Про це повідомили на сторінці громади у



З цією важливою життєвою подією привітали ювілярку Турійський селищний голова Олексій Безсмертний та староста Ростислав Калінчак, висловивши щирі і добрі слова побажань ювілярці. У дружньому колі зібралась родина. Та найщемливішими сьогодні для Олени Марківни були слова відео вітань з фронту від її внуків, які нині боронять Україну.



На долю жінки випало пережити дві війни: у вже далеких 40-х роках минулого століття вона чекала з фронту свого чоловіка Івана Семеновича, з яким дав Бог прожити 58 років у парі. А нині мріється разом із внуками-захисниками сісти за святковим столом під мирним українським небом у колі всієї родини. У них є дві донечки і син, а також 7 внуків, 10 правнуків і 4 праправнуки.





На запитання: «Що найбільше любила Олена Марківна?» родина дружно відповіла: «Працювати!».



На пенсію вона пішла не в заслужені 55, а трудилася на місцевій фермі до 63 років. Робота була не з легких – доглядала за телятами. Натруджені руки не знали спокою і вдома, адже не вміла вона сидіти без діла. А ще рідні зауважили, що їхня ювілярка надзвичайно доброї душі людина. І сьогодні з усмішкою вона зустрічала усіх гостей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Соту заквітчану весну сьогодні зустріла мешканка села Тагачин Турійської громадиПро це повідомили на сторінці громади у фейсбук З цією важливою життєвою подією привітали ювілярку Турійський селищний головата староста, висловивши щирі і добрі слова побажань ювілярці. У дружньому колі зібралась родина. Та найщемливішими сьогодні для Олени Марківни були слова відео вітань з фронту від її внуків, які нині боронять Україну.На долю жінки випало пережити дві війни: у вже далеких 40-х роках минулого століття вона чекала з фронту свого чоловіка, з яким дав Бог прожити 58 років у парі. А нині мріється разом із внуками-захисниками сісти за святковим столом під мирним українським небом у колі всієї родини. У них є дві донечки і син, а також 7 внуків, 10 правнуків і 4 праправнуки.На запитання: «Що найбільше любила Олена Марківна?» родина дружно відповіла: «Працювати!».На пенсію вона пішла не в заслужені 55, а трудилася на місцевій фермі до 63 років. Робота була не з легких – доглядала за телятами. Натруджені руки не знали спокою і вдома, адже не вміла вона сидіти без діла. А ще рідні зауважили, що їхня ювілярка надзвичайно доброї душі людина. І сьогодні з усмішкою вона зустрічала усіх гостей.

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