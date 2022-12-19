Кличко підписав Меморандум про партнерство між Києвом і Копенгагеном. ФОТО

Віталій Кличко у столичній мерії зустрівся з делегацією Королівства Данія – лорд-мером Копенгагена Софі Хесторп Андерсен, мером Оденсе Пітером Рахбеком Юелєм, мером Орхуса та віце-головою Місцевого самоврядування Данії Якобом Бундсгаардом і Надзвичайним та Повноважним Послом Данії в Україні Оле Егбергом Міккелсеном. Віталій Кличко подякував їм за підтримку і допомогу Києву та Україні, яка б’ється з російським агресором.



Про це мер Києва написав на своїй сторінці у



«Зокрема, Київ вдячний громаді міста-побратима Оденсе, яка у співпраці з міжнародною організацією ROTARY CLUB надала нашому місту значну гуманітарну допомогу. Зокрема, 17 потужних генераторів на суму 750 тисяч євро. Вони своєчасно надійшли до столиці взимку та були встановлені на об’єктах критичної інфраструктури нашого міста», – зазначив мер Києва.



Віталій Кличко повідомив, що сьогодні мери підписали Меморандум про партнерство між Києвом і Копенгагеном.



«Столиця Данії – передове сучасне європейське місто з високим рівнем життя та соціального забезпечення, яке піклується про своїх мешканців, екологію та безпеку. І Києву цікавий досвід Копенгагена та ефективна співпраця з цим містом», – наголосив Віталій Кличко.



Також мер Києва і голова Асоціації міст України зустрівся з віце-президенткою Асоціації муніципалітетів Нідерландів Шерон Дейксма.



«Дякую владі Нідерландів за те, що країна прихистила чимало українців, які рятувалися від війни. Завдяки міжнародній підтримці, ми пережили дуже складну зиму і потребуємо подальшої допомоги у відновленні громад, особливо на деокупованих територіях та тих, які зазнали сильних руйнувань з боку російських варварів. Асоціація міст України вже близько 20 років співпрацює з Асоціацією муніципалітетів Нідерландів (VNG) і втілює спільні проекти. Сьогодні АМУ та VNG впроваджують проект з відновлення українських міст, сіл та селищ. Наразі участь в ньому беруть 4 громади з Херсонської та Миколаївської областей (Херсон, Очаків, Берислав, смт. Високопілля)», – зауважив мер Києва.



Цим населеним пунктам допомагають у розробці планів відновлення. Віталій Кличко впевнений, що співпраця нідерландських та українських муніципалітетів ефективно вплине на відновлення українських громад.



Віталій Кличко зазначив, що завдяки співпраці з VNG, АМУ також налагодила контакти, зокрема, між нідерландським муніципалітетом Опстерланд та українським селищем Недригайлів. Опстерланд передав Недригайліву два автомобілі та гуманітарну допомогу.

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