Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО

Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
У Володимирі 23-річного офіцера звинувачують у жорстокому побитті 41-річного солдата, але він ці звинувачення відкидає, мовляв не бив чоловіка.

Про це стало відомо Конкурент TV.

Журналісти взяли коментар в обвинуваченого офіцера Василя Арійчука. Він каже, що о 10:00 у суботу, 8 квітня, до нього в кімнату прийшов п'яний солдат у роздягненому вигляді, весь мокрий і брудний. Сам Василь Арійчук в той час спав.

«О 10:00 у суботу прийшов до мене зайшов цей чоловік. Роздягнений, весь мокрий і грязний. Я, як раз, тоді спав. З ліжка запитав в нього, хто він такий, бо не пам'ятав. Він був сильно п'яний. Зі слів інших людей, він прийшов, бо зробив природні потреби в штани. Я вийшов, почав до нього кричати. Сказав за собою прибрати. Він прибрав і вийшов з кімнати. Більше я його не бачив. На наступний день, з'ясувалось, що він побитий. Від отриманих травм в нього кров потрапила у мозок. Наскільки я знаю, лікарі стверджують, що це може бути як від удару, так і від падіння», – каже Василь Арійчук.

На його думку, обвинувачують саме його в побитті, бо між ним та потерпілим зранку, дійсно, був словесний конфлікт.

«Кричав на нього, бо він до мене в кімнату прийшов п'яний і без дозволу мився. Там зробив потоп і було грязно. Тому я йому сказав помити за собою», – розповідає він.

Сам офіцер інформацію про спільну душову кабіну заперечує, і вказує, що цей особиста душова кабіна, яка знаходиться в його кімнаті. Також повідомив, що є офіційні підтвердження стану алкогольного сп'яніння солдата.

Зазначив, що побої вже в нього правоохоронці зняли та поки слідів крові потерпілого не виявили. Разом з тим, вже переглянули камери спостереження. Побачили, зі слів обвинуваченого, що він не одягав берців, а був у капцях.

Василь Андрійчук розповів, що дзвонив сестрі солдата і пропонував гроші на лікування, для того аби до нього не було претензій, бо свою винуватість заперечує.

«Я сказав, що я готовий заплатити йому за лікування, тільки, щоб від мене відчепились, тому що я його, дійсно, не чіпав. Та через цей інцидент в мене великі проблеми», – розповів він.



Журналісти також поспілкувалися з товаришами по службі Василя Арійчука, якого звинувачують у побитті. Кажуть, Арійчук не вперше потрапляє в скандали. Не під запис чоловіки стверджують, що як тільки він вступив на посаду командира роти солдатів строкової служби, то почав вимагати з них чималі суми грошей. Просто так, або за якісь проступки.

Військові розповіли, що черговий виявив чоловіка в загальній душовій кімнаті після того, як солдат не з’явився на шикування. Він не міг піднятися, адже не відчував ніг, а на підлозі були калюжі крові та зламаний табурет. Чоловіка одразу ж госпіталізували, він впав в кому, та на щастя вже прийшов до тями.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону проінформувала, що офіцер перебував під домашнім арештом із місцем перебування у казармі за фактом вчинення іншого злочину.

«Стосовно цього офіцера скеровано до суду обвинувальний акт за фактом вчинення іншого злочину – смертельної ДТП у місті Володимир у лютому 2023 року. В рамках цього кримінального провадження до нього застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту із місцем перебування у казармі, на території якої сталася подія», – йдеться у повідомленні.

Відомості в ЄРДР внесені за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, проведено допити свідків і потерпілого, вилучено речі та предмети.

Призначено низку судових експертиз, за результатами проведення яких прокурори прийматимуть законне та обґрунтоване рішення.

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Теги: Василь Арійчук, Володимир, побиття, офіцер
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