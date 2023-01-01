Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У четвер, 20 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
За даними Sinoptik, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до +15°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
За даними Sinoptik, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до +15°.
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