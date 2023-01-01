Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 20 квітня, на Волині буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.

За даними Sinoptik, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 8° до +15°.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 20:23
Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади
Сьогодні, 19:22
Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
Сьогодні, 18:49
Кличко підписав Меморандум про партнерство між Києвом і Копенгагеном. ФОТО
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 16 квітня, у Луцьку та Волинській області
15 квітень, 20:00
Погода на завтра, 13 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 13 квітня, у Луцьку та Волинській області
12 квітень, 20:00
Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 12 квітня, у Луцьку та Волинській області
11 квітень, 20:00
Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області Погода на 10 квітня у Луцьку та Волинській області
09 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 20:23
 0
Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади
Сьогодні, 19:22
 0
Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
Сьогодні, 18:49
 0
Кличко підписав Меморандум про партнерство між Києвом і Копенгагеном. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8