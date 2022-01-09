На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 20:23
На Волині, у одному із сіл сталася трагедія - з рушниці застрелився місцевий житель.
Біда трапилася 19 квітня близько 12 години у селі Галичани Луцького району, - повідомляє ІА Волинські новини.
47-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши з рушниці в голову.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Як повідомили, чоловік помер до приїзду медиків швидкої.
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Біда трапилася 19 квітня близько 12 години у селі Галичани Луцького району, - повідомляє ІА Волинські новини.
47-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши з рушниці в голову.
В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Як повідомили, чоловік помер до приїзду медиків швидкої.
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