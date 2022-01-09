На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ





Біда трапилася 19 квітня близько 12 години у селі Галичани Луцького району, - повідомляє



47-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши з рушниці в голову.



В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Як повідомили, чоловік помер до приїзду медиків швидкої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, у одному із сіл сталася трагедія - з рушниці застрелився місцевий житель.Біда трапилася 19 квітня близько 12 години у селі Галичани Луцького району, - повідомляє ІА Волинські новини 47-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши з рушниці в голову.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Як повідомили, чоловік помер до приїзду медиків швидкої.

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