На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ

На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
На Волині, у одному із сіл сталася трагедія - з рушниці застрелився місцевий житель.

Біда трапилася 19 квітня близько 12 години у селі Галичани Луцького району, - повідомляє ІА Волинські новини.

47-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши з рушниці в голову.

В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Як повідомили, чоловік помер до приїзду медиків швидкої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: самогубство, Волинь, Галичани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
Сьогодні, 21:35
На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 20:23
Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади
Сьогодні, 19:22
Побиття солдата у Володимирі: 23-річний офіцер Василь Арійчук каже, що не винний. ФОТО
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки На Волині 73-річний чоловік наклав на себе руки
16 лютий, 19:23
На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство
23 січень, 17:26
Намагався скоїти самогубство: на Волині поліцейський врятував чоловіка Намагався скоїти самогубство: на Волині поліцейський врятував чоловіка
03 січень, 13:12
На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку На другий день Різдва п'яний волинянин хотів вкоротити собі віку
09 січень, 2022, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У чому фішка співзалежних? Я намагалась його врятувати від алкоголю. Була біля нього 24/7, перестала жити своїм життям»
18 квітень, 10:20
 1
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
Сьогодні, 21:35
 0
На Волині з рушниці застрелився чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 20:23
 0
Погода на завтра, 20 квітня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8