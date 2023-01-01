Депутат з Волині отримав почесну нагороду від Залужного
Сьогодні, 22:13
Депутат Ковельської міської ради Андрій Мілінчук отримав почесний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.
Про це обранець громади повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Андрій Мілінчук повідомив, що до відзнаки його представили ще цьогоріч у березні, а отримав її волинянин – у квітні, якраз за кілька днів до Великодня.
Нагороду присвоїли за значний особистий внесок у наданні допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану.
"Для мене велика честь допомагати своїй країні. А нагорода від того, кого називають «залізним генералом» та легендарною постаттю в історії України – величезний стимул не спинятися і щоденно робити все можливе для Перемоги над ворогом. Хочу подякувати військовим, які захищають нас, щоб тут ми могли бути для них надійним тилом. Разом до Перемоги", - написав депутат Ковельради.
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Про це обранець громади повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Андрій Мілінчук повідомив, що до відзнаки його представили ще цьогоріч у березні, а отримав її волинянин – у квітні, якраз за кілька днів до Великодня.
Нагороду присвоїли за значний особистий внесок у наданні допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану.
"Для мене велика честь допомагати своїй країні. А нагорода від того, кого називають «залізним генералом» та легендарною постаттю в історії України – величезний стимул не спинятися і щоденно робити все можливе для Перемоги над ворогом. Хочу подякувати військовим, які захищають нас, щоб тут ми могли бути для них надійним тилом. Разом до Перемоги", - написав депутат Ковельради.
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