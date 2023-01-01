Депутат з Волині отримав почесну нагороду від Залужного

Депутат з Волині отримав почесну нагороду від Залужного
Депутат Ковельської міської ради Андрій Мілінчук отримав почесний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного.

Про це обранець громади повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Андрій Мілінчук повідомив, що до відзнаки його представили ще цьогоріч у березні, а отримав її волинянин – у квітні, якраз за кілька днів до Великодня.
Депутат з Волині отримав почесну нагороду від Залужного

Нагороду присвоїли за значний особистий внесок у наданні допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану.

"Для мене велика честь допомагати своїй країні. А нагорода від того, кого називають «залізним генералом» та легендарною постаттю в історії України – величезний стимул не спинятися і щоденно робити все можливе для Перемоги над ворогом. Хочу подякувати військовим, які захищають нас, щоб тут ми могли бути для них надійним тилом. Разом до Перемоги", - написав депутат Ковельради.
Депутат з Волині отримав почесну нагороду від Залужного

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Теги: Волинь, Ковель, Ковельська міська рада, нагорода
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