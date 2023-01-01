Добрі новини від ВолиньPost за 19 квітня

Українці й українки продовжують боротися за незалежність. Зрештою ми обов'язково здолаємо темряву і доведемо, що світло завжди перемагає!А ми традиційно нагадаємо вам про світло у новинній стрічці. Сьогодні, 19 квітня, ми писали про таке:За минулу добу українські воїни знищили 620 окупантів, 4 танки та 12 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько/ about 183750 (+620) осіб,- танків ‒ 3665 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7110 (+12) од,- артилерійських систем – 2819 (+9) од,- РСЗВ – 538 (+0) од,- засобів ППО ‒ 285 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 293 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 2376 (+23),- крилатих ракет ‒ 911 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5692 (+16) од,- спеціальної техніки ‒ 330 (+0).Системи протиповітряної оборони Patriot нарешті прибули в Україну, тож захист неба від російських загарбників стане ефективнішим. Міністр також зазначив, що українські сили ППО максимально швидко освоїли системи, а партнери країни дотримали слова.Дізнавшись, що для одного з підрозділів 111 бригади тероборони потрібний автомобіль, родина керівниці Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хворобвирішила допомогти військовим. Машина у справному стані, її заправили і вона вже вирушила на схід України.Вживаний Opel використовуватимуть для перевезення поранених, які не потребують спецавтотранспорту. Окрім того, ним можна доставляти продукти бійцям, оскільки авто обладнане пристроєм, щоб використовувати причіп.Також цього тижня колектив центру відправив чергову партію домашньої консервації та інших продуктів для бійців, які лікуються в Луцьку.Нововолинська міська рада першою на Волині скасувала договори оренди землі під церквами московського патріархату. Відомо, що таке рішення прийняли сьогодні, 19 квітня.Експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення воліСьогодні, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув на Волинь та провів нараду із представниками влади та силових структур Волині.Власне авто для потреб Збройних сил України цими днями передала керівник Любомльського відділення Волинського обласного центру контролю та профілактики хворобЛуцьк отримав погодження на фінансування нового проєкту з придбання 30 тролейбусів.Соту заквітчану весну сьогодні зустріла мешканка села Тагачин Турійської громади Олена Марківна Мацюк.Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії зустрівся з делегацією Королівства Данія – лорд-мером Копенгагена Софі Хесторп Андерсен, мером Оденсе Пітером Рахбеком Юелєм, мером Орхуса та віце-головою Місцевого самоврядування Данії Якобом Бундсгаардом і Надзвичайним та Повноважним Послом Данії в Україні Оле Егбергом Міккелсеном. Віталій Кличко подякував їм за підтримку і допомогу Києву та Україні, яка б’ється з російським агресором.Білий дім у середу оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.