На Волині розшукують 17-річну дівчину





Про це повідомили у Володимирському РВП ГУНП у Волинській області.



Поліція встановлює місце знаходження безвісти зниклої неповнолітньої Смаль Софії Володимирівни, 23.12.2006 р.н., жит. м. Володимир, вул. Академіка Кримського,14 котра з 12 год. 18.04.2023 року перестала виходити на зв'язок і місце її перебування не відоме.



Особливі прикмети на вигляд 18-20 років, середньої тілобудови, волосся темне.



Була одягнена: в чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорний капелюх білі кросівки.



Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Володимирщини розшукує 17-річну дівчину, яка не виходить на зв'язок із рідними.Про це повідомили у Володимирському РВП ГУНП у Волинській області.Поліція встановлює місце знаходження безвісти зниклої неповнолітньої, 23.12.2006 р.н., жит. м. Володимир, вул. Академіка Кримського,14 котра з 12 год. 18.04.2023 року перестала виходити на зв'язок і місце її перебування не відоме.Особливі прикмети на вигляд 18-20 років, середньої тілобудови, волосся темне.Була одягнена: в чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорний капелюх білі кросівки.Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.

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