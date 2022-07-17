На Волині розшукують 17-річну дівчину
Сьогодні, 22:27
Поліція Володимирщини розшукує 17-річну дівчину, яка не виходить на зв'язок із рідними.
Про це повідомили у Володимирському РВП ГУНП у Волинській області.
Поліція встановлює місце знаходження безвісти зниклої неповнолітньої Смаль Софії Володимирівни, 23.12.2006 р.н., жит. м. Володимир, вул. Академіка Кримського,14 котра з 12 год. 18.04.2023 року перестала виходити на зв'язок і місце її перебування не відоме.
Особливі прикмети на вигляд 18-20 років, середньої тілобудови, волосся темне.
Була одягнена: в чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорний капелюх білі кросівки.
Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це повідомили у Володимирському РВП ГУНП у Волинській області.
Поліція встановлює місце знаходження безвісти зниклої неповнолітньої Смаль Софії Володимирівни, 23.12.2006 р.н., жит. м. Володимир, вул. Академіка Кримського,14 котра з 12 год. 18.04.2023 року перестала виходити на зв'язок і місце її перебування не відоме.
Особливі прикмети на вигляд 18-20 років, середньої тілобудови, волосся темне.
Була одягнена: в чорну шкіряну куртку, чорні штани, чорний капелюх білі кросівки.
Телефон для інформації 0634661066; 0502077200 або 102.
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