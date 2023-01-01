У Луцьку буде 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 17:30
Луцьк отримав погодження на фінансування нового проєкту з придбання 30 тролейбусів.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
На засіданні Керівного комітету проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», яке відбувалося під головуванням заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, ухвалено рішення про затвердження субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі €6,33 млн.
Зі слів міського голови, це фактично останнє погодження, потрібне для повноцінного старту проєкту.
Невдовзі буде оголошено тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, шість з яких матимуть електричні установки автономного ходу. Це дозволить здійснювати тролейбусні перевезення навіть у тих місцях, де відсутня контактна мережа.
«Оновлення парку електротранспорту дозволить ефективно використовувати маршрутну мережу нашої громади, замінити залишок старих тролейбусів та автобуси з двигунами внутрішнього згорання на екологічно чистий та комфортний електротранспорт, підвищить комфорт та зручність пасажирських перевезень», – зазначив Ігор Поліщук.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
На засіданні Керівного комітету проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», яке відбувалося під головуванням заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, ухвалено рішення про затвердження субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі €6,33 млн.
Зі слів міського голови, це фактично останнє погодження, потрібне для повноцінного старту проєкту.
Невдовзі буде оголошено тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, шість з яких матимуть електричні установки автономного ходу. Це дозволить здійснювати тролейбусні перевезення навіть у тих місцях, де відсутня контактна мережа.
«Оновлення парку електротранспорту дозволить ефективно використовувати маршрутну мережу нашої громади, замінити залишок старих тролейбусів та автобуси з двигунами внутрішнього згорання на екологічно чистий та комфортний електротранспорт, підвищить комфорт та зручність пасажирських перевезень», – зазначив Ігор Поліщук.
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