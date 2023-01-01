У Луцьку буде 30 нових тролейбусів





Про це Ігор Поліщук.



На засіданні Керівного комітету проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», яке відбувалося під головуванням заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції Анни Юрченко, ухвалено рішення про затвердження субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі €6,33 млн.



Зі слів міського голови, це фактично останнє погодження, потрібне для повноцінного старту проєкту.



Невдовзі буде оголошено тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, шість з яких матимуть електричні установки автономного ходу. Це дозволить здійснювати тролейбусні перевезення навіть у тих місцях, де відсутня контактна мережа.



«Оновлення парку електротранспорту дозволить ефективно використовувати маршрутну мережу нашої громади, замінити залишок старих тролейбусів та автобуси з двигунами внутрішнього згорання на екологічно чистий та комфортний електротранспорт, підвищить комфорт та зручність пасажирських перевезень», – зазначив Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк отримав погодження на фінансування нового проєкту з придбання 30 тролейбусів.Про це повідомив Луцький міський головаНа засіданні Керівного комітету проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», яке відбувалося під головуванням заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції, ухвалено рішення про затвердження субпроєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Луцька» з обсягом фінансування від Європейського інвестиційного банку в сумі €6,33 млн.Зі слів міського голови, це фактично останнє погодження, потрібне для повноцінного старту проєкту.Невдовзі буде оголошено тендер на закупівлю 30 нових тролейбусів, шість з яких матимуть електричні установки автономного ходу. Це дозволить здійснювати тролейбусні перевезення навіть у тих місцях, де відсутня контактна мережа.«Оновлення парку електротранспорту дозволить ефективно використовувати маршрутну мережу нашої громади, замінити залишок старих тролейбусів та автобуси з двигунами внутрішнього згорання на екологічно чистий та комфортний електротранспорт, підвищить комфорт та зручність пасажирських перевезень», – зазначив Ігор Поліщук.

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