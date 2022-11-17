ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр





Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає



«Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють», – сказала Маляр.



Водночас вона наголосила на тому, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Загалом же йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі наші території.



«Зрозуміло, що ми націлені саме на це, на зупинку ворога у наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед підготовка людей до комплексу дій. І до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними», – додала заступниця голови МОУ.



Маляр також зазначила, що вище військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. Тут не може бути лише один варіант дій, бо ворог також реагує на це.



«Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати», – сказала вона.



Заступниця міністра вкотре зазначила, що російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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