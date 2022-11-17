ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр

ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр
Не варто чекати того, що настане день, коли Сили оборони офіційно оголосять про початок контрнаступу, що певні дії вже відбуваються.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

«Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: «Завтра починаємо контрнаступ». Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють», – сказала Маляр.

Водночас вона наголосила на тому, що певні контрнаступальні дії вже відбуваються. Загалом же йдеться про стратегічну мету ЗСУ та держави звільнити всі наші території.

«Зрозуміло, що ми націлені саме на це, на зупинку ворога у наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед підготовка людей до комплексу дій. І до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними», – додала заступниця голови МОУ.

Маляр також зазначила, що вище військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. Тут не може бути лише один варіант дій, бо ворог також реагує на це.

«Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати», – сказала вона.

Заступниця міністра вкотре зазначила, що російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, контрнаступ, Маляр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:12
ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр
Сьогодні, 16:50
Офіцер, який побив підлеглого у Володимирі, був під домашнім арештом за смертельну ДТП
Сьогодні, 16:32
Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У волинській теробороні служить військовий психолог: історія бійця
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Шмигаль анонсував контрнаступ «найближчим часом» Шмигаль анонсував контрнаступ «найближчим часом»
15 квітень, 12:31
У Міноборони просять ніде не обговорювати контрнаступ У Міноборони просять ніде не обговорювати контрнаступ
25 березень, 21:25
ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков ЗСУ будуть готові до наступу на західній техніці через декілька місяців, – Резніков
15 лютий, 11:08
Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
17 листопад, 2022, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На блокпосту на Волині водій хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:12
 0
ЗСУ не оголошуватимуть контрнаступ, певні дії вже почалися, – Маляр
Сьогодні, 16:50
 0
Офіцер, який побив підлеглого у Володимирі, був під домашнім арештом за смертельну ДТП
Сьогодні, 16:32
 0
Лікарка з Волині передала ЗСУ власне авто. ФОТО
Сьогодні, 16:27
 0
У волинській теробороні служить військовий психолог: історія бійця
Сьогодні, 16:19
 0
Медіа
відео
1/8