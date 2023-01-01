Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади





Про це



Актуальні вакансії:



- поліцейський сектору реагування патрульної поліції Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада

- поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області -одна вакантна посада;

- помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;

- помічник чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Локачі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.



Для подання заяви потрібно:



- Заповнити анкету кандидата за

- Обрати територіальний орган.

- Обрати посаду.



Подача документів для участі у конкурсі доступна з 12-го квітня по 2-ге травня 2023 року.



Детальна інформація за телефоном 096 241 97 97 сектор кадрового забезпечення Володимирського районного відділу поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління національної поліції у Волинській області оголосило набір на заміщення вакантних посад.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимирського районного відділу поліції.Актуальні вакансії:- поліцейський сектору реагування патрульної поліції Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада- поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області -одна вакантна посада;- помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;- помічник чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Локачі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.Для подання заяви потрібно:- Заповнити анкету кандидата за посиланням - Обрати територіальний орган.- Обрати посаду.Подача документів для участі у конкурсі доступна з 12-го квітня по 2-ге травня 2023 року.Детальна інформація за телефоном 096 241 97 97 сектор кадрового забезпечення Володимирського районного відділу поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію