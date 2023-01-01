Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади

Поліція Волині оголосила набір на вакантні посади
Головне управління національної поліції у Волинській області оголосило набір на заміщення вакантних посад.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Володимирського районного відділу поліції.

Актуальні вакансії:

- поліцейський сектору реагування патрульної поліції Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада
- поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області -одна вакантна посада;
- помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 (сел. Іваничі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада;
- помічник чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (сел. Локачі) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області – одна вакантна посада.

Для подання заяви потрібно:

- Заповнити анкету кандидата за посиланням.
- Обрати територіальний орган.
- Обрати посаду.

Подача документів для участі у конкурсі доступна з 12-го квітня по 2-ге травня 2023 року.

Детальна інформація за телефоном 096 241 97 97 сектор кадрового забезпечення Володимирського районного відділу поліції.

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Теги: поліція, Волинь
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