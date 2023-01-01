У волинській теробороні служить військовий психолог: історія бійця

У волинській теробороні служить військовий психолог: історія бійця
Пан Андрій на псевдо «Лисий» служить у Ківерцівському батальйоні Волинської бригади тероборони, яка продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі тероборони.

Зі шкільних років Андрій мав активну життєву позицію, займався спортом – рукопашним боєм, боксом, плаванням, легкою атлетикою.
Здобував призові місця на міських та міжрегіональних змаганнях. А ще – захоплювався психологією. Тож згодом, паралельно з навчанням у Луцькому національному технічному університеті, закінчив військову кафедру (до речі, вже тоді був командиром навчального взводу) і здобув фах військового психолога.

«Лисий» служить у роті вогневої підтримки й відповідає за морально-психологічний стан особового складу:

– Мушу добре знати кожного бійця, його психологічні особливості, проблеми та переживання. Для цього регулярно проводжу індивідуальні бесіди. Велика увага також приділяється командирському та бойовому інформуванню особового складу. Адже важливо втамовувати інформаційний голод військовослужбовців.

Вдома на Андрія з Перемогою чекають батьки, кохана дівчина, старший брат і друзі. А ще – вірний чотирилапий товариш, німецький вівчар Барс. До речі, пес дуже хотів скласти компанію своєму господарю і поривався також «мобілізуватися» до війська. Але через поважний вік – 10 років – Барса таки переконали лишитися вдома.

Андрій не має жодних сумнівів щодо того, чим закінчиться ця війна:

– Ми воюємо за свою державу. Ми воюємо за своїх близьких. Зрештою, ми воюємо за життя. У нас іншого вибору немає, як здобути Перемогу в цій війні. І ми маємо боротися за усі окуповані ворогом території – за Донбас, за Крим. Бо кожен українець має право жити у вільній країні, а не бути рабом держави-терориста.

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Теги: Лисий, Андрій, психолог, Ківерці
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