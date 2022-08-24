Двоє агентів ФСБ здійснювали хакерські атаки на український уряд
Сьогодні, 14:20
Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишні співробітники Служби у 2014 році зрадили присягу та перейшли на бік ворога та вступили до лав фсб рф.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Вони володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та надавали допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України.
Експравоохоронці діяли у тісній взаємодії з учасниками злочинного хакерського угрупування «Armageddon». Зловмисники атакували комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб рф.
Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді (за ч. 1 ст. 111 КК України) та несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем (ч. 2 ст. 361 КК України).
Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Вони володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та надавали допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України.
Експравоохоронці діяли у тісній взаємодії з учасниками злочинного хакерського угрупування «Armageddon». Зловмисники атакували комп’ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб рф.
Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді (за ч. 1 ст. 111 КК України) та несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем (ч. 2 ст. 361 КК України).
Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
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