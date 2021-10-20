Син померлого пацієнта відсудив у волинської лікарні 100 тисяч

Син померлого пацієнта відсудив у волинської лікарні 100 тисяч
Син померлого пацієнта Горохівської центральної районної лікарні відсудив у медзакладу 100 тис. грн за смерть батька. У суді чоловік довів, що працівники медзакладу не в повній мірі та невчасно надали медичну допомогу пацієнту, внаслідок чого той помер.

Як йдеться у рішенні Нововолинського міського суду, пацієнт був госпіталізований у Горохівську центральну районну лікарню 4 червня 2018 року, пише zaxid.net.

У нього виявили атеросклероз ніг та гангрену правої ступні. Наступного дня чоловікові провели ампутацію ноги. За декілька днів він помер у лікарні від набряку легенів та повторного інфаркту.

Син померлого чоловіка подав позов до лікарні з вимогою виплатити йому 190 тис. грн моральної компенсації, оскільки, на думку чоловіка, медпрацівники неналежно виконували свої обов'язки.

Дружина померлого у суді розповіла, що після операції її чоловік скаржився на те, що йому «важко дихати і пече у плечах», але, за її словами, лікарі на ці скарги «не звернули уваги».

Комісія з розбору летальних випадків становила, що смерть чоловіка настала через декілька обставин: численні хвороби, пізнє звернення за медичною допомогою, а також через недоліки надання медичної допомоги.

«Виникнення клінічних проявів у хворого з наявністю хронічних серцево-судинних захворювань, патологічних змін на ЕКГ від 5 червня 2018 року та підвищеного рівня трансаміназ крові від 6 червня 2018 року, були підставою для підозри розвитку у <пацієнта> гострого інфаркту міокарда, призначення консультації кардіолога, виконання повторної ЕКГ, визначення рівня трансаміназ, що зроблено не було та є недоліками надання медичної допомоги», – йдеться у рішенні.

Тож суддя Микола Ушаков постановив частково задовольнити позов: медзаклад повинен заплатити сину померлого 100 тис. грн моральної компенсації. Крім того, лікарня повинна сплатити 15 тис. грн за судово-медичну експертизу.

Судячи з інформації на сайті судової влади, лікарня не подавала апеляцію. Тож 14 квітня рішення набрало законної сили.

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Теги: Горохів, лікарня, відсудив, смерть батька
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