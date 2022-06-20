Росія вивела у Чорне море 9 кораблів

Росія вивела у Чорне море 9 кораблів
Росія 19 квітня вивела у Чорне море 9 кораблів. Серед них є 3 носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ у Facebook.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 3 ракетоносії. Загальний залп може становити до 16 "Калібрів".

У Середземному морі РФ тримає до 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.

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Теги: Росія, кораблі, Чорне море
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