Росія вивела у Чорне море 9 кораблів
Сьогодні, 13:15
Росія 19 квітня вивела у Чорне море 9 кораблів. Серед них є 3 носії крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ у Facebook.
Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 3 ракетоносії. Загальний залп може становити до 16 "Калібрів".
У Середземному морі РФ тримає до 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.
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Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ у Facebook.
Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 3 ракетоносії. Загальний залп може становити до 16 "Калібрів".
У Середземному морі РФ тримає до 8 кораблів, з них 4 ракетоносії, загальний залп - 36 ракет. В Азовському морі зафіксували один ворожий корабель.
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