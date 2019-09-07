«Театр буде і мусить жити, але незамінні є». У Луцьку попрощалися з народним артистом України Олександром Якимчуком

Олександра Якимчука. Сьогодні у цьому ж театрі митця провели в останню путь.



Попрощатися з актором прийшли чимало людей. Окрім рідних та колег артиста, – багато шанувальників.



«Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї». Такими словами повідомили про смерть актора у волинському театрі. Народний артист



Головний режисер театру, заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко був знайомий з Олексадром Савичем з 1979 року.



«Це був дуже великий актор. Дуже. Неймовірно відданий друзям, театру, Волині. Його знали всі і пам'ятатимуть ще дуже довго. Він був дуже доброю людиною. Навіть не знаю, чи були у нього недруги. Сашко – дуже надійний і відданий товариш», – розповідає режисер.



Після того, як Олександру Якимчуку присвоїли звання народного артиста України, каже, все одно залишався тим простим Сашком.



«Близько 40 вистав із Сашком зробили. Від нього була надзвичайна віддача! Для нашого театру це – велика втрата. Не знаю, як ми від цього оговтаємось. Театр буде і мусить жити, але незамінні є», – додає Михайло Ілляшенко.







Колезі Олександра Савича, артисту драматичного театру Ярославу Абрамюку теж важко підібрати слова.



«Чому такі великі люди йдуть так рано? Сашко – легенда. У нього була феноменальна пам'ять. На другу репетицію приходив без тексту. Знав і свої, і чужі ролі напам'ять», – зі сльозами на очах мовить актор.







І дещо згодом усміхаючись додає: «А як він настрій усім піднімав! Задавав атмосфери перед кожною виставою. Чоловік – душа».





Під час прощання на екрані у фоє театру транслювали світлини Олександра Савича на сцені. Зауважимо, що народний артист зіграв близько 150 ролей.



До слова, поховають митця на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять і шана!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 18 квітня, перестало битися серце народного артиста України, актора Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Сьогодні у цьому ж театрі митця провели в останню путь.Попрощатися з актором прийшли чимало людей. Окрім рідних та колег артиста, – багато шанувальників.«Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї». Такими словами повідомили про смерть актора у волинському театрі. Народний артист Олександр Якимчук помер у віці 67 років після тривалої боротьби з хворобою.Головний режисер театру, заслужений діяч мистецтв Українибув знайомий з Олексадром Савичем з 1979 року.«Це був дуже великий актор. Дуже. Неймовірно відданий друзям, театру, Волині. Його знали всі і пам'ятатимуть ще дуже довго. Він був дуже доброю людиною. Навіть не знаю, чи були у нього недруги. Сашко – дуже надійний і відданий товариш», – розповідає режисер.Після того, як Олександру Якимчуку присвоїли звання народного артиста України, каже, все одно залишався тим простим Сашком.«Близько 40 вистав із Сашком зробили. Від нього була надзвичайна віддача! Для нашого театру це – велика втрата. Не знаю, як ми від цього оговтаємось. Театр буде і мусить жити, але незамінні є», – додає Михайло Ілляшенко.Колезі Олександра Савича, артисту драматичного театрутеж важко підібрати слова.«Чому такі великі люди йдуть так рано? Сашко – легенда. У нього була феноменальна пам'ять. На другу репетицію приходив без тексту. Знав і свої, і чужі ролі напам'ять», – зі сльозами на очах мовить актор.І дещо згодом усміхаючись додає: «А як він настрій усім піднімав! Задавав атмосфери перед кожною виставою. Чоловік – душа».Під час прощання на екрані у фоє театру транслювали світлини Олександра Савича на сцені. Зауважимо, що народний артист зіграв близько 150 ролей.До слова, поховають митця на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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