Помер актор волинського обласного драмтеатру Олександр Якимчук

Олександра Якимчука.



Про це повідомила донька актора у соцмережі, пише ІА



«Ти був найкращим татом», – написала вона.



Співчуття з приводу смерті Олександра Якимчука висловили і його колеги.



«Не хочеться вірити... Ваша остання вистава «Століття Якова»... Ваша усмішка завжди буде жити в моєму серці...Ви були Великою Людиною! Спочивайте з Богом...» – написала акторка театру Анна Присяжна.



Довідково:



Олександр Якимчук народився 7 вересня 1955 року в місті Омськ. З 1963 року він жив у Луцьку. В 1972 році закінчив середню школу, де займався у самодіяльності (грав у шкільних виставах, танцював у танцювальному колективі). В 1972 році прийшов у Волинський музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. Працював монтувальником декорацій і виходив на сцену в епізодах і масових сценах. З 1973 до 1975 р. р. служив у лавах Радянської Армії, де також активно брав участь у самодіяльності. У 1975 році повернувся у театр на посаду артиста балету. З 1980 року переведений на посаду артиста драми. Закінчив заочно: Волинське державне училище культури і мистецтв та рівненський інститут культури. У 1990 році присвоєне почесне звання заслуженого артиста України, у 2005 році – народного артиста України. За цей час зіграв близько 150 ролей, був автором лібрето і віршів до вистав: «Славнозвісний 702-й», «Дами і гусари», художником-постановником «Жахливе дівчисько», «Залізні солдати», «Пеппі Довгапанчоха», асистентом, помічником режисера, здійснив постановку п’єси «Дорога Олена Сергіївна» – з студентами акторського факультету Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Стравінського, виступав в якості режисера, художника, автора перекладів пісень до вистави «Бременські музиканти», ставив концерти, новорічні ранки, капусники. Як педагог викладаю у Волинському Національному Університеті ім. Лесі Українки, Волинському державному училищі культури і мистецтв, Волинському інституті економіки та менеджменту, працював з самодіяльними театральними колективами міста і області: ВІЄМ, ВНУ, СШ № 21, 15, 18, смт. Локачі та ін. Вів власну передачу на Волинському державному телебаченні. Активний учасник масових заходів в місті та області. Знімався у кіно в епізодичних ролях (близько 10 фільмів).



Улюблені ролі: Возний-«Наталка Полтавка», Захар-«Баб’ячий бунт», Пістряк-«Конотопська відьма», Марчело-«Пристрасті святого Мікаеля», Сганарель-«Лікар не по своїй волі», Герострат-«Забути Герострата», Мартін-«Світанкова фея», Дон Жуан-«Дон Жуан або любов до геометрії», Мартин Боруля-«Мартин Боруля», Шмага-«Без вини винні», Пічем-«Тригрошова опера», Дуліттл-«Моя чарівна леді». Продовжую свій творчий шлях новими ролями: Шпак – «Шельменко-денщик» Г.Квітки-Основ’яненка, Кичатий – «Назар Стодоля» Т.Шевченка.

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