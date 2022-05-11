Здорова прогулянка: у Луцьку можна безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі та перевірити здоров’я

Здорова прогулянка: у Луцьку можна безкоштовно навчитися скандинавській ходьбі та перевірити здоров’я
У суботу, 22 квітня, мешканців Луцька запрошують долучитись до «Здорової прогулянки» у парку імені Лесі Українки (центральний вхід), під час якої всі охочі разом з інструктором зможуть навчитися скандинавській ходьбі й перевірити свій стан здоров’я.

У парку працюватиме медична зона, де учасники зможуть виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру в крові, проконсультуватися з сімейним лікарем, визначити свій індекс маси тіла. Також буде можливість зробити швидкий тест на ВІЛ і гепатит С та вакцинуватися від COVID-19.

Заняття зі скандинавської ходьби з інструктором будуть проходити з 13:00 до 17:00 у парку за спеціальним маршрутом. Для того, аби взяти участь у прогулянці, потрібно зареєструватися за посиланням.

Зареєстровані учасники отримають спорядження для скандинавської ходьби та навушники, щоб протягом 20 хвилин слухати музику та цікаву інформацію про здоров’я, а також отримати подарунок по завершенню прогулянки.

На сцені ведучий буде проводити розіграші на тему здоров’я, де за правильні відповіді можна отримати приємні подарунки. Така оздоровча подія – можливість потурбуватися про своє здоров’я та провести час з користю на свіжому повітрі з родиною і друзями.

Захід ініційований Міністерством охорони здоров’я України та Центром громадського здоров’я МОЗ України в межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації від COVID-19.

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Теги: прогулянка, здоров'я, парк, варте уваги
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